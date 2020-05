दैनिक भास्कर May 27, 2020, 11:08 AM IST

सोनू सूद मुंबई से लगातार प्रवासियों को उनके घर भेज रहे हैं। सोनू अपने इस काम को और बेहतर ढंग से अंजाम दे सकें इसके लिए उनकी टीम ने मिलकर टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। बुधवार को बिहार के लिए रवाना की गई बसों के यात्रियों से सोनू ने वापसी की अपील भी की है।

टोल फ्री नंबर के बारे में सोनू ने एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा- मेरे पास रोज हजारों कॉल्स आ रहे थे। मेरे परिवार और दोस्त सारा डाटा इकट्‌ठा कर रहे थे तब हमने देखा कि ऐसे कई लोग हैं जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए हमने कॉल सेंटर खोलने का सोचा, यह टोल फ्री नंबर है। हमारे पास एक टीम है जो ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमें नहीं पता हम कितनों की मदद कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे।

A post shared by It's TV Time (@shiningbollywood) on May 26, 2020 at 10:54pm PDT

इस वीडियो में सोनू बस में बैठे यात्रियों से पूछ रहे हैं कि वे कहां जा रहे हैं। जवाब मिलने पर उन्होंने यह भी कहा कि वापस जरूर आना। वहीं बसों को अपने ही सामने सैनिटाईज करवाने के बाद उन्होंने लोगों को मास्क पहने रहने की हिदायत भी दी है। अब तक सोनू मुंबई से करीब 12000 लोगों को बिहार, झारखंड, कर्नाटक और यूपी जैसे राज्यों में वापस भेज चुके हैं।

Thank you so much bhai. Words from you give me more power and encourages me to work harder on reuniting them with their loved ones❣️Love u loads ❤️ https://t.co/QEHn4BSLPq