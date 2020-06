दैनिक भास्कर Jun 08, 2020, 09:51 AM IST

मुंबई. लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाकर मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद ने रविवार रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे आदित्य और मंत्री असलम शेख भी वहां मौजूद थे। इनके बीच कोरोना राहत कार्यों को लेकर बात हुई। इस बारे में अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए जानकारी दी।

सोनू ने आदित्य ठाकरे के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरे प्रवासी भाइयों को उनके परिवारों से मिलाने में मदद के लिए दिए गए हर तरह के समर्थन के लिए आपका धन्यवाद।' बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने सोनू पर तंज कसते हुए उनके द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों को राजनीति से प्रेरित बताया था।

Was a pleasure. Thank you for all the support offered to help my migrant brothers reunite with their families. https://t.co/nNpAcPYwOI

आदित्य बोले- कोविड राहत कार्यों पर चर्चा हुई

दोनों के बीच हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सोनू सूद से मिलकर खुशी हुई और दोनों ने सबकी ओर से किए जा रहे कोविड राहत कार्यों को लेकर चर्चा की। गलतफहमियों की कोई जगह नहीं है, लेकिन जो है वो लोगों की मदद करने की प्रतिबद्धता है।'

आदित्य ने शेयर की थी तस्वीर

एक अन्य ट्वीट में आदित्य ने लिखा, 'आज शाम सोनू सूद ने मंत्री असलम शेख और मेरे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की। कई लोगों के माध्यम से कई लोगों की सहायता करने के लिए अच्छा है कि सभी साथ मिलकर काम करें। लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक अच्छे इंसान से मुलाकात करके अच्छा लगा।'

The CM @OfficeofUT was glad to meet @SonuSood and discussed the work everyone is doing for the people during covid relief. Misunderstandings don’t exist but what does is a commitment to help people.