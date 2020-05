दैनिक भास्कर May 19, 2020, 02:00 PM IST

प्रवासियों के मसीहा बने सोनू सूद अब सोशल मीडिया पर आने वाले सारे संदेशों का जवाब दे रहे हैं। साथ ही उन लोगों को आश्वस्त भी कर रहे हैं कि उन तक मदद जरूर पहुंचेगी। सोनू के ट्विटर पर ऐसे एक या दो नहीं कई सारे मैसेज नजर आ रहे हैं, जिनमें मुंबई में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों ने मदद की गुहार लगाई है।

देखें कुछ ट्वीट्स जिनमें सोनू ने आश्वासन दिया

Will try my best 🙏 https://t.co/JRE4X5Dnmf — sonu sood (@SonuSood) May 18, 2020

Tell mom not to cry.. you will hug her soon. 🙏 https://t.co/eCotmc2KQW — sonu sood (@SonuSood) May 18, 2020

Tell your mom you are seeing her soon ❣️ https://t.co/DlC4lubhc0 — sonu sood (@SonuSood) May 18, 2020

मदद के लिए सबकुछ लगा दूंगा

प्रवासियों की घर वापसी का इंतजाम करने वाले सोनू ने बताया कि 'ये मेरे लिए बहुत भावुक यात्रा रही है क्योंकि इन लोगों को अपने घरों से दूर सड़कों पर घूमते हुए देख मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं प्रवासियों को घर भेजना तब तक जारी रखूंगा जब तक कि आखिरी व्यक्ति अपने घर और चाहने वालों से न मिल जाए। ये काम वास्तव में मेरे दिल के करीब है और मैं इसमें अपना सबकुछ लगा कुछ दूंगा।

पहले इनकी मदद कर चुके सोनू