दैनिक भास्कर Apr 10, 2020, 07:08 PM IST

मुंबई. देश में जारी लॉकडाउन के बीच एक्टर आयुष्मान खुराना सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़े हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने लॉकडाउन में सेवाएं दे रहे कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार जताया। इस हृदयस्पर्शी कविता के जरिए उन्होंने सफाईकर्मियों और कचरा उठाने जैसा काम करने वाले लोगों के प्रति समाज से अपना नजरिया बदलने को कहा।

इस कविता को शेयर करते हुए आयुष्मान ने लिखा, 'यह कविता उन सभी योद्धाओं के लिए है, जो मोर्चे पर सामने खड़े रहकर हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, साथ ही कोरोनावायरस के खिलाफ हमारे और हमारे परिवारों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मैंने अपनी ओर से आभार प्रकट करने के लिए इस कविता को लिखा है। मैं आपको सलाम करता हूं। भारत आपको सलाम करता है। जय हिन्द।'

This is for all the Frontline Warriors ~ fighting for us, saving us, risking their lives for us and our families against coronavirus!

Have written these words to express my gratitude.



I salute you.

India salutes you.

Jai Hind! 🙏🇮🇳 pic.twitter.com/tmKVVNIjmw