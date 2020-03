दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 08:30 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस दुनिया भर में जीवन पर घातक प्रभाव पैदा कर रहा है। भारत भी, इस वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान विभिन्न इंडस्ट्री में दैनिक मजदूरी कमाने वालों पर पड़ रहा है। देशभर में दैनिक वेतन भोगी लोगों की आजीविका की रक्षा करने के प्रयास में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और फिल्म-टीवी इंडस्ट्री बिरादरी ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए #iStandWithHumanity अभियान की शुरुआत की है।

View this post on Instagram

To support daily wage earners during lockdown,@artofliving is providing a family's ration for 10 days to a million families across the country. I appreciate the whole film & TV fraternity in joining this initiative. To contribute, visit: iahv.org/in-en/donate/ (link in bio) #iStandWithHumanity #togetherinit #indiafightscorona

A post shared by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar (@srisriravishankar) on Mar 25, 2020 at 11:00pm PDT