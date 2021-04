रिकॉर्ड ब्रेकिंग:'RRR' के नॉर्थ इंडियन थिएट्रिकल राइट्स 140 करोड़ में बिके, फिल्म का टोटल प्री-रिलीज बिजनेस 900 करोड़ हुआ; 'बाहुबली' को पीछे छोड़ा

Pen Studios is extremely proud

& honored to announce that we are presenting S.S. Rajamouli’s epic drama ‘RRR’.#RRRMovie #RRR@ssrajamouli @tarak9999 @AlwaysRamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @oliviamorris891 @RRRMovie @DVVMovies @jayantilalgada pic.twitter.com/SkVhhGSwND