दैनिक भास्कर Jun 20, 2020, 07:15 PM IST

कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देने वाले सुदेश भोसले के बेटे सिद्धांत ने पिछले दिनों अपना पहला सिंगल 'दिन और रातें' यूट्यूब पर रिलीज किया। जब इस गाने को महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया तो सिद्धांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी मानें तो उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि बिग बी उनके गाने को शेयर करेंगे।

16 जून को अमिताभ ने साझा किया था गाना

16 जून को अमिताभ ने सिद्धांत का गाना ट्विटर पर साझा किया था। उन्होंने लिखा था, "फिल्मों में मेरी आवाज बन चुके सुदेश भोसले के बेटे सिद्धांत भोसले ने यह गाना गाया है, कम्पोज किया है, लिखा और अरेंज किया है। मेरी शुभकामनाएं और प्यार।"

T 3565 - “Din Aur Raatein “https://t.co/NyjK2g0Jlh

Sung composed written & arranged by Siddhant Bhosle, son of SUDESH BHOSLE , who became my singing voice in my films ..

My wishes and love .. may you be in a league of your own !❤️👏🙏