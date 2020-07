दैनिक भास्कर Jul 01, 2020, 05:05 PM IST

हमेशा की तरह 1 जुलाई से खुलने वाले स्कूल अब 31 जुलाई तक बंद हैं। कारण वही, कोरोना वायरस संक्रमण से बच्चों की सुरक्षा। इस बीच बच्चों की वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं। लेकिन सुनील ग्रोवर ने वर्चुअल क्लासेस के मौजूदा कॉन्सेप्ट पर भी ह्यूमर खोज निकाला है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए एक वीडियो में सुनील डबल रोल में नजर आ रहे हैं। टिंकू और टीचर की इस क्लास में बच्चों की बदमाशी किस तरह चल रही है, वीडियो में सुनील ने यही दिखाया है।

डॉक्टर्स को किया डबल शुक्रिया

इसके अलावा सुनील ने ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए डॉक्टर्स डे की बधाई दी। सुनील ने लिखा- डॉक्टर्स आपको दोहरा धन्यवाद। आपने मुझे मेरे कॅरियर में भी सपोर्ट किया है। गौरतलब है कि सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी का किरदार निभात रहे हैं, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया था।

Double thank you doctors. You helped me in my career as well.