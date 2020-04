दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 06:58 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सुनील ग्रोवर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। उनके निभाए किरदार गुत्थी, रिंकू भौजी और डॉ. मशहूर गुलाटी से हर कोई वाकिफ है। हालांकि इन दिनों लॉकडाउन टाइम में भी अपने वीडियो और पोस्ट से फैन्स को हंसाने में कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। 5 अप्रैल की रात 9 बजे होने वाले दीया जलाओ इवेंट को लेकर उनका एक फनी वीडियो सामने आया है। जिसमें वे फैन्स को मोमबत्ती जलाना सिखा रहे हैं।

