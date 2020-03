दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 03:24 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस की चेन तोड़ने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है जिसके बाद से ही पूरे देशवासी अपने घरों में बंद हो चुके हैं। कई दिनों से लगातार बिल्डिंग में बंद सनी लियोन के बच्चे भी काफी बोर हो गए हैं जिन्हें चीयर अप करने के लिए सनी ने बेहतरीन डांस किया है। इस डांस में सनी के पति डेनियल ने भी उनका पूरा साथ दिया है।

बच्चों के लिए सनी-डेनियल का मजेदार डांस

सनी लियोन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सनी अपनी बिल्डिंग के नीचे बच्चों के सामने डांस कर रही हैं। सनी के बच्चे निशा, अशर और नोआह तीनों अपनी ट्रॉली में बैठे पैरेंट्स की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'जस्टिन टिम्बरलेक के गाने से बच्चों की स्प्रिट हाई रखने की कोशिश कर रही हूं। मेरे बच्चे हमारी बिल्डिंग में कई दिनों से बंद थे। डेनियल और मैं अपना हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेनियल की डांसिग सबसे बेस्ट है'।

Trying to keep spirits high with a little @justintimberlake My children have been locked up in our building for many days now. @dirrty99 and I are trying to do our best everyday :) Daniel's dancing is the best!! Lol

