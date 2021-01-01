पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तांडव का विवाद:सुप्रीम कोर्ट ने तांडव के मेकर्स और एक्टर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार किया; कहा- आप धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते

नई दिल्ली32 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

वेब सीरीज तांडव के मेकर्स और एक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मेकर्स और एक्टर्स पर दर्ज FIR पर रोक और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने वेब सीरीज पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं।'' हालांकि, कोर्ट ने 6 अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुई FIR को ट्रांसफर करने और क्लब करने की अपील पर नोटिस जारी किया है।

लंबी बहस चली
वेब सीरीज तांडव के मेकर्स और एक्टर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट एफएस नरीमन, मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्‌डी और एमआर शाह की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं के वकील ने अर्नब गोस्वामी मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए राहत की अपील की थी। रोहतगी ने अमेजन इंडिया की क्रिएटिव हेड अपर्णा पुरोहित की ओर से, लूथरा ने राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की ओर से दलीलें रखीं।

कोर्ट ने कहा, आप हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं
कोर्ट ने कहा, 482 CrPC के तहत मिली शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम दर्ज FIR पर रोक नहीं लगाएंगे और न ही किसी तरह का प्रोटेक्शन देंगे। आपके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है। आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराकेश टिकैत समेत 6 किसान नेताओं पर केस; अब तक 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser