दैनिक भास्कर Jul 09, 2020, 02:09 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का पहला गाना 10 जुलाई को रिलीज होने वाला है। डिज्नी हॉट स्टार मल्टीप्लैक्स के ऑफिशियल पेज पर रिलीज कन्फर्म की गई। इसके अलावा प्रभास 20 के नाम ट्रेंड कर रही प्रभास की फिल्म का फर्स्ट लुक और टाईटल भी कल यानी 10 जुलाई को रिवील किया जाएगा। प्रभास ने इंस्टाग्राम पेज पर इससे जुड़ी खबर अपडेट की है।

Here's a glimpse of the liveliness that Manny brought and left Kizie in awe. #DilBecharaTitleTrack out tomorrow, 12 noon!#SushantSinghRajput@sanjanasanghi96@CastingChhabra@arrahman@thefarahkhan@disneyplushsvip@foxstarhindi#DilBecharapic.twitter.com/ITQw9A5eSu