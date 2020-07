दैनिक भास्कर Jul 11, 2020, 10:40 AM IST

दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को उनके चाहने वाले अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में अभिनेता के गृहनगर पूर्णिया में उनके नाम पर एक सड़क और चौक का नाम रखा गया है। मेयर सविता सिंह ने नगर निगम की ओर से सुशांत को श्रद्धांजलि दी और फोर्ड कंपनी चौक का नाम बदल कर सुशांत सिंह राजपूत चौक किया है। वहीं, मधुबनी चौक से माता चौक की ओर जाने वाली सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत पथ कर दिया गया है।

The HOMETOWN PURNEA of Sushant Singh Rajput❤#SushantInOurHeartsForever@PurneaTimes@Bihar_se_hai

In his MEMORY😍 pic.twitter.com/ouuzGqt3JN