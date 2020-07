दैनिक भास्कर Jul 02, 2020, 06:00 AM IST

सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पुलिस शुरुआती जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या बता रही है। जबकि सुशांत के फैन्स, परिवार के सदस्य और कुछ दिग्गज अभिनेता, पॉलिटिशियन इसे मर्डर बता रहे हैं।

मामले में काफी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है और 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी ऐसा कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे उनकी आत्महत्या की वजह पता चल सके। वहीं, दूसरी ओर उनकी मौत ने एक ऐसी लहर उठा दी ला दी है, जिससे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिली हुई है।

इस रिपोर्ट में जानते हैं केस में शुरुआत से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ?

14 जून को दोपहर करीब ढाई बजे मीडिया में सुशांत के सुसाइड की खबर सामने आई। सुनकर हर कोई हैरान था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि हमेशा पॉजिटिव रहने वाले 34 साल के इस उभरते सितारे ने इस तरह मौत को गले लगा लिया। वे अपने मुंबई स्थित घर में सीलिंग फैन से लटके पाए गए थे।

14 जून को उनका पोस्टमॉर्टम हुआ और 15 जून को मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट परअभिनेता का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

सुसाइड के बाद जो सवाल उठे

कंगना रनोट ने 14 जून को यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि सुशांत की सुसाइड के पीछे करन जौहर और उनकी नेपोटिस्ट गैंग है। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा था कि सुशांत ने यह कदम उठाकर उन लोगों को जीत दिलवा दी, जो भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। फिल्म माफिया हैं और खेमेबाजी में यकीन रखते हैं।

इसके बाद निर्देशक शेखर कपूर, अनुभव सिन्हा, हेयरस्टाइलिस्ट सपना भवनानी और अभिनेता रणवीर शौरी के बयान भी यही संकेत देते नजर आए कि सुशांत भाई-भतीजावाद की भेंट चढ़े हैं।

शेखर ने ट्वीट में लिखा था, "मैं जानता हूं कि तुम किस दर्द से गुजर रहे थे। मुझे पता है उन लोगों की कहानी, जिन्होंने तुम्हे इतना निराश किया कि तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर रोते थे। काश पिछले 6 महीने में मैं तुम्हारे आसपास होता। काश तुम मुझ तक पहुंच गए होते। तुम्हारे साथ जो हुआ, वह उनके कर्मों का फल है, तुम्हारे नहीं।"

I knew the pain you were going through. I knew the story of the people that let you down so bad that you would weep on my shoulder. I wish Iwas around the last 6 months. I wish you had reached out to me. What happened to you was their Karma. Not yours. #SushantSinghRajput — Shekhar Kapur (@shekharkapur) June 15, 2020

फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने सुशांत की मौत के बाद अपने ट्वीट में लिखा था, "बॉलीवुड के विशेषाधिकार प्राप्त क्लब को आज रात बैठकर गंभीरता से सोचना चाहिए।" इसके आगे उन्होंने लिखा था, "अब मुझसे विस्तार से बताने के लिए न कहें।"

The Bollywood Privilege Club must sit down and think hard tonight.



PS- Now don't ask me to elaborate any further. — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) June 14, 2020

सुशांत सिंह राजपूत की हेयरस्टाइलिस्ट सपना भवनानी ने अपने ट्वीट में यह खुलासा किया था कि पिछले कुछ सालों से सुशांत जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड पर बरसते हुए लिखा था, "इंडस्ट्री से कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और न ही किसी ने मदद के हाथ बढ़ाए। आज उनके बारे में की गई पोस्ट यह दिखाती है कि इंडस्ट्री वाकई कितनी उथली है। यहां कोई आपका दोस्त नहीं है।"

रणवीर शौरी ने अपने ट्वीट में इशारा किया था कि सुशांत नेपोटिज्म की मार झेल रहे थे। उन्होंने लिखा था, "उन्होंने जो कदम उठाया, उसके लिए किसी और को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। वे हाई स्टेक्स गेम खेल रहे थे, जिसमें जीतना था या सबकुछ हार जाना था। लेकिन बॉलीवुड के इन स्वघोषित गेट कीपर्स के बारे में कुछ कहना होगा।"

It wouldn’t be fair to blame someone for a step that he took himself. He was playing a high stakes game, where it’s win or lose it all. But something has to be said about the self appointed ‘gatekeepers of Bollywood’. — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) June 15, 2020

सुशांत के कजिन और भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू ने इसे हत्या बताया है। उनके मुताबिक, सुशांत उनमें से नहीं थे, जो इस तरह का कदम उठाएं।

14 जून को जब सुशांत की पार्थिव देह की फोटो सोशल मीडिया पर आईं तो महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें शेयर करने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? भाजपा नेता और एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने भी इसे लेकर सवाल उठाया है और सीबीआई जांच की मांग की है।

कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि ‘छिछोरे’ के बाद सुशांत ने 7 फिल्में साइन की थीं, जो छह महीने के अंदर उनके हाथ से निकल गईं? लेकिन अभी तक किसी को इन 7 फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। सबूत के तौर पर कुछ वीडियो साझा किए जा रहे हैं।

If you notice dupatta's length. His legs would have landed on his bed

& that dupatta is so wide. If u look at the marks on his neck was less wide and red. Only a rope kind of thing can make such marks. It's a murder! #justiceforSushantforum#cbiforsushantpic.twitter.com/yOqQugcjm8 — Mumin (@ImMumin) June 26, 2020

Another shocking Revelation by Model Saahil Choudhary.



He has raised some serious questions.



India needs answers.

We need answers, no one is here to stay quiet.#justiceforSushantforumpic.twitter.com/W1Vs7GnPFe — Apu || Justice needs to be Served SSR❤ (@lostsoul_apu) June 24, 2020

कॉमेडियन और अभिनेता शेखर सुमन का मानना भी सुशांत को नेपोटिज्म गैंग ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।

इस बहस का असर क्या हुआ?

बिहार के मुजफ्फरपुर में 8 बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ। वकील सुधीर कुमार ओझा ने यह केस करन जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर और दिनेश विजान के खिलाफ दर्ज कराया है। ओझा ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वे साबित हो जाते हैं तो सभी को 10 साल तक की जेल हो सकती है।

I have filed a case against 8 people including Karan Johar, Sanjay Leela Bhansali, Salman Khan & Ekta Kapoor under Sections 306, 109, 504 & 506 of IPC in connection with actor Sushant Singh Rajput's suicide case in a court in Muzaffarpur, Bihar: Advocate Sudhir Kumar Ojha pic.twitter.com/9jNdqvXVKr — ANI (@ANI) June 17, 2020

जयश्री शर्मा श्रीकांत नाम की फेसबुक यूजर ने सलमान खान, यशराज फिल्म्स और करन जौहर के बायकॉट के लिए ऑनलाइन पिटीशन साइन कराई। महज 24 घंटे में इसे 16.85 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन किया।

करन जौहर ने ट्विटर पर 8 लोगों (नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और 4 ऑफिस मेंबर्स) को छोड़कर सबको अनफॉलो कर दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन को लॉक कर दिया और मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी मामी फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

करन के बाद आलिया भट्ट, करीना कपूर, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, अनन्या पांडे और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने भी इंस्टाग्राम पर अपना कमेंट सेक्शन आम यूजर्स के लिए लॉक कर दिया।

सलमान खान कैंप से सोनाक्षी सिन्हा, आयुष शर्मा, साकिब सलीम और जहीर इकबाल ने अपने ट्विटर अकांउट डिलीट कर दिए। वहीं, इसी कैम्प से जुड़े प्रोड्यूसर मुदस्सर अजीज ने इंस्टाग्राम को भी गुडबाय बोल दिया है।

उन सेलेब्स के लिए भी आवाज उठने लगी, जो सुशांत से पहले दुनिया को अलविदा कह गए। दिवंगत इंदर कुमार की पत्नी पल्लवी ने करन जौहर और शाहरुख खान पर उनके पति को काम न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों फिल्ममेकर पहले इंदर को घुमाते रहे और फिर उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था।

ऑथर शेफाली वैद्य ने दिवंगत निर्मल पांडे के लिए आवाज उठाई। उन्होंने फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा पर निर्मल के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। शेफाली ने ट्वीट में लिखा था- निर्मल पांडे को याद कीजिए। नैनीताल के वे टैलेंटेड एक्टर, जिन्होंने 'बैंडिट क्वीन' और 'इस रात की सुबह नहीं' में काम किया था। उन्हें भी आउटसाइडर होने की वजह से सुधीर मिश्रा जैसे लोगों ने नजरअंदाज किया था। काम न होने के चलते वे टूट गए थे। 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था।

हालांकि, सुधीर ने शेफाली के आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि 'इस रात की सुबह नहीं' उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। जबकि शेफाली का आरोप था कि इस एक फिल्म के बाद सुधीर ने निर्मल को किसी और फिल्म में कास्ट नहीं किया।

सुशांत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई? जवाब इन तीन बातों पर निर्भर

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट : 14 जून की रात 11 बजे इनिशियल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत की वजह आत्महत्या बताई गई। 25 जून को फाइनल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई। 5 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सुशांत की मौत फांसी लगाने के बाद दम घुटने से हुई है।

विसरा रिपोर्ट: विसरा रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र फोरेंसिक विभाग को जल्द से जल्द यह जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, मौत के बाद इंसान के अंदरूनी अंगों को सुरक्षित रख उनकी जांच की जाती है। इससे मौत का कारण पता चलता है। जांच के बाद की रिपोर्ट को ही विसरा रिपोर्ट कहा जाता है।

पुलिस जांच: पुलिस 14 जून से ही लगातार मामले की जांच कर रही है। अब तक करीब 30 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पूछताछ का क्रम कुछ इस प्रकार चला:-