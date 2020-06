दैनिक भास्कर Jun 17, 2020, 02:08 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत के पिता के. के. सिंह की मानें तो उन्हें अपने बेटे के डिप्रेशन के बारे में जानकारी नहीं थी। सिंह ने यह बात मंगलवार को मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में कही। साथ ही स्वीकार किया कि वे अक्सर उन्हें बुझा-बुझा सा महसूस करते थे।

रविवार को 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में आत्महत्या की। सोमवार को यहीं विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को उनके पिता के. के. सिंह के बयान दर्ज किए गए।

पिता ने किसी पर संदेह नहीं जताया

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, के.के. सिंह ने कहा कि वे नहीं जानते कि सुशांत डिप्रेशन में क्यों थे? उन्होंने किसी पर संदेह भी जाहिर नहीं किया। शुरुआती जांच में यह बात सामने आ चुकी है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। उनके घर से डॉक्टर्स के पर्चे और दवाइयां बरामद हुई हैं।

क्रिएटिव मैनेजर से होगी दोबारा बात

पुलिस के मुताबिक, सुशांत के फाइनेंस, बिजनेस और बॉलीवुड में उनकी प्रोफाइल को लेकर वे उनके क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पीठानी से बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, "रविवार को उनका प्राथमिक बयान लिया जा चुका है। लेकिन दोबारा बात की जाएगी।"

वहीं, सोमवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अपने ट्वीट में यह स्पष्ट कर दिया कि सुशांत की मौत की जांच प्रोफेशनल राइवलरी के एंगल को ध्यान में रखकर भी की जाएगी।

While the post mortem report says actor @itsSSR committed suicide by hanging himself, there are media reports that he allegedly suffered from clinical depression because of professional rivalry. @MumbaiPolice will probe this angle too.