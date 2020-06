दैनिक भास्कर Jun 30, 2020, 12:44 PM IST

शेखर सुमन सोमवार को सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिलने पटना पहुंचे। उनके साथ डायरेक्टर-प्रोड्यूसर संदीप सिंह भी मौजूद थे। दोनों ने सुशांत के पिता और बहनों से मुलाकात की। शेखर ने ट्विटर पर मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'सुशांत के पिता से मिला, उनका दर्द बांटा। हम कुछ मिनट तक बैठे और कुछ नहीं बोला। वह अब तक बहुत गहरे सदमे में हैं। ऐसे समय में कुछ ना बोलना ही सबसे सही तरीका है दुख जताने का। शेखर ने इसके अलावा मीडिया से इस मुलाकात के बारे में बातचीत करते हुए वीडियो शेयर किया।'

Met Sushant's father..shared his grief.we sat together for a few minutes without exchanging a word..He is still in a state of deep shock..I feel the best way to express grief is thru silence. #justiceforSushantforum #CBIEnquiryForSushant . pic.twitter.com/we0VL9w7PM

इससे पहले रविवार को किए अपने ट्वीट में सुमन ने लिखा था, 'मैं अपने गृहनगर पटना जा रहा हूं, वहां मैं सुशांत के पिता मिलूंगा और उन्हें सांत्वना दूंगा, साथ ही मैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और सुशांत के फैन्स और प्रशंसकों से भी मिलूंगा और इस केस में सीबीआई जांच की मांग के लिए समर्थन देने की अपील करूंगा।'

शेखर ने की सीबीआई जांच की मांग: शेखर सुमन बीते कई दिनों से लगातार ट्वीट करते हुए इस मामले को उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 26 जून को किए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, '#justiceforSushantforum प्रिय सुशांत, देश तुम्हारे साथ है, लोग तुम्हारे साथ हैं, हम सभी आपको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और न्याय जरूर होगा। हम आपको अनंतकाल तक याद रखेंगे।

Im going to my hometown Patna to meet Sushant's father and pay my respect to him and the CM Shri Nitish Kumar and all the admirers and fans of Sushant to press upon #CBIEnquiryForSushant#justiceforSushantforum@NitishKumar