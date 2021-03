Hindi News

Entertainment

Bollywood

Sushant Singh Rajput’s Sister Priyanka Joins 'say No To Bollywood' Trend On Social Media; Says 'I Want My Brother Back'

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ट्रेंडिंग: सुशांत सिंह के फैंस ने सोशल मीडिया पर शुरू किया 'say no to Bollywood' ट्रेंड, एक्टर की बहन प्रियंका सपोर्ट में बोलीं-मुझे मेरा भाई वापस चाहिए

13 मिनट पहले



कॉपी लिंक

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को करीब 9 महीने हो चुके हैं। उनके निधन के बाद से ही उनके फैंस, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स सोशल मीडिया पर लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। अब हाल ही में सुशांत के फैंस ने सोशल मीडिया पर 'say no to Bollywood' ट्रेंड शुरू किया है। इस ट्रेंड को अब सुशांत की बहन प्रियंका सिहं ने भी ज्वॉइन कर लिया है।

मुझे मेरा भाई वापस चाहिए

सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया पर फैंस द्वारा शुरू किए गए ट्रेंड को सपोर्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "'say no to Bollywood', मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, #Shushant।" सुशांत की मौत के बाद से ही उनकी बहन श्वेता और प्रियंका दोनों ही लगातार सोशल मीडिया पर कोई न कोई कैंपेन चला रही हैं और अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही वह अपने भाई से जुड़ी बातें भी शेयर करती रहती हैं।

Say no to Bollywood... I want my brother back. #sushant — Priyanka Singh (@withoutthemind) March 12, 2021

सुशांत के निधन के बाद छिड़ा था 'बॉलीवुड में नेपोटिज्म' का मुद्दा

सुशांत के अप्रत्याशित निधन के बाद से ही सोशल मीडिया पर 'बॉलीवुड में नेपोटिज्म' का मुद्दा छिड़ा हुआ है। उनके फैंस ने करण जौहर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर और अन्य सेलेब्स पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया था। सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, जिन्हें NCB द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उनको फैंस ने सुशांत की मौत के लिए दोषी ठहराया गया था।

पिछले साल हुई थी सुशांत की मौत, CBI और NCB की जांच जारी

सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा में उनके घर में पंखे से लटका मिला था। जांच में मुंबई पुलिस ने बताया था कि वे डिप्रेशन के शिकार थे और उन्‍होंने आत्महत्या की है। हालांकि, इस पूरे मामले में कई महीनों तक विवाद जारी रहा। मौत के 15 दिन बाद सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए पटना में FIR कराई थी।

बिहार सरकार की अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। वहीं इस केस में ड्रग्‍स एंगल के सामने आने के बाद NCB ने अपनी जांच शुरू की थी। इस मामले में अब CBI और NCB दोनों की जांच जारी है। हाल ही में NCB ने सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाले पेडलर को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समीर वानखेड़े ने कहा था, "स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराने वाले एक व्यक्ति सहित तीन लोगों को गोवा में NCB ने गिरफ्तार किया है।"