दैनिक भास्कर Jul 01, 2020, 12:16 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत के बाद से ही पूरे देश में अलग-अलग तरह से उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश जारी है। जहां पुलिस ने अपनी जांच में उनकी मौत को सुसाइड बताया है वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार इसपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच शेखर सुमन भी लगातार सुशांत को न्याय दिलाने के लिए बयान और इंटरव्यूज दे रहे हैं। सोमवार को शेखर सुशांत के परिवार से मिलने पटना भी पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मगर इसपर एक्टर के परिवार ने अपनी नाराजगी जताई है।

शेखर सुमन सुशांत के घर उनके दोस्त संदीप सिंह के साथ पहुंचे थे। दोनों ने सुशांत के पिता और बहनों से मुलाकात कर उनका दुख बांटा। मुलाकात के कुछ घंटो बाद ही शेखर सुमन ने आरजेडी के लीडर और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ उनके घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में सुशांत का पोस्टर भी इस्तेमाल किया गया था। वहीं खबर ये भी है कि शेखर सुमन जो कांग्रेस के लिए चुनाव में खड़े हो चुके हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरजेडी में शामिल भी हुए। जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

A fight to finish..at Sushan's house in Patna.won't give up no matter what.#justiceforSushantforum#CBIEnquiryForSushantpic.twitter.com/oydGzKFwIt