दैनिक भास्कर Apr 17, 2020, 11:35 AM IST

संजय खान की बेटी और सुजैन खान की बहन फराह खान अली का कोरोनावायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। मंगलवार को अपने इन-हाउस स्टाफ मेंबर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद फराह ने अपना और अपने घर के बाकी सदस्यों का कोरोना टेस्ट करवाया था।



ट्विटर पर दी खुशखबरी: फराह ने टेस्ट नेगेटिव होने की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर देते हुए लिखा, सभी नेगेटिव, वाह वाह वाह #कोविडटेस्टिंग, ईश्वर की कृपा है, उम्मीद है वो जल्दी रिकवर होंगे जो कि इस वायरस से पीड़ित हैं। उम्मीद है वो सभी सुरक्षित रहेंगे जो इस मुश्किल घड़ी में दूसरों को बचाने में लगे हुए हैं। भगवान हमारे ग्रह की रक्षा करें।

God is great 🙏 May the ones who have this virus heal soon and recover. May the ones who go to work everyday trying to save the ones who have the virus be protected. May GOD HEAL OUR PLANET. 🙏🙏🙏 https://t.co/4i60iD0yaS