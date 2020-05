दैनिक भास्कर May 30, 2020, 04:34 PM IST

मुंबई.

लॉकडाउन के चलते पैदल अपने घर को निकल रहे मजदूरों की मदद करने के लिए स्वरा भास्कर ने मदद का हाथ बढ़ाया है। स्वरा ने अपने ट्विटर पर एक फॉर्म शेयर किया है जिसे भरवाकर वो लोगों को उनके घर पहुंचा रही हैं। इसी बीच एक यूजर ने उनपर किसी एक समुदाय की मदद करने का आरोप लगाते हुए उनसे सवाल पूछा है। इसके बाद स्वरा ने करारा जवाब भी दिया है।

लोगों से ट्विटर पर मजदूरों के फॉर्म भरवाने की अपील करने के बाद एक यूजर ने उन्हें लिखा, स्वरा मैम, आप हेल्प सिर्फ एक ही खास समुदाय के लोगों की कर रहे हो क्या। जैसे सयैद, शहजाद। मैंने भी हेल्प मांगा है।

सवाल सामने आते ही स्वरा लिखती हैं, फिजूल की बातें मत करो। इस वक्त कम से कम इंसान को पहले इंसान मानो। आपने नाम और नंबर शेयर किया है तो आपको या जिनका आपने नाम भेजा है उनसे हम संपर्क करेंगे।

