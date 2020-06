दैनिक भास्कर Jun 28, 2020, 03:45 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लगातार बॉलीवुड में नेपोटिज्म, लॉबी कल्चर और ग्रुपिज्म के मुद्दे गर्म हैं। नेपोटिज्म का मामला बढ़ते ही करन जौहर पर स्टारकिड्स को लॉन्च कर आउटसाइडर्स को मौका ना देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच लगातार एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें स्वरा ने करन से स्टारकिड्स से उनके कनेक्शन पर तीखे सवाल किए थे। अब मामला बढ़ने के बाद एक्ट्रेस ने खुद उनका बचाव किया है।

वीडियो वायरल होते देख स्वरा ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, 'चलो थोड़ा समय निकालकर ये स्वीकार करें कि करन जौहर ने बिना भड़के इस सवाल को बखूबी लिया और इमानदारी से स्पष्ट जवाब दिया। और साथ ही ये भी स्वीकार करें कि उन्होंने नेपोटिज्म पर किए गए अपने कमेंट को अपने चैट शो से नहीं हटाया, जो वो कर सकते थे'।

Let’s take a moment & acknowledge that @karanjohar took this question on the chin, & answered in a candid & honest manner not taking unwarranted personal offense. Let’s also acknowledge that he didn’t have the infamous #nepotism comment removed from his chat show which he cud’ve. https://t.co/XhEW5mBL7f