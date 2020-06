दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 02:01 PM IST

मुंबई. तापसी पन्नू बॉक्स ऑफिस पर पिछले 12 महीने की सबसे सफल एक्ट्रेस बन गई हैं। इस पीरियड में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुईं और रिपोर्ट्स मानें तो सभी ने सामूहिक रूप से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। हालांकि, तापसी खुद भी इस बात से अनजान थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर हैरानी जाहिर की है।

Oh nice. Didn’t realise this happened. I guess I should take this moment in quarantine to pause n look back n celebrate the journey it has been so far.

Thank you 🙏🏼 https://t.co/ti2VLZARhH