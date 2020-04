दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 01:15 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना वीडियो संदेश साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि अंधकारमय कोरोना को हराने के लिए प्रकाश फैलाना है। इसलिए रविवार 5 अप्रैल को हमें रात 9 बजे 9 मिनट तक आप घर की लाइटें बंद कर दरवाजे पर मोमबत्ती, दिया या मोबाइल लाइट जलानी है। हालांकि, कई सोशल मीडिया यूजर्स मोदी की इस अपील का मजाक उड़ा रहे हैं, जिनमें अभिनेत्री तापसी पन्नू भी शामिल हैं।

New task is here ! Yay yay yayy !!!