दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 05:13 PM IST

लॉकडाउन के बाद अचानक बढ़े हुए आ रहे बिजली के बिलों से सिर्फ आम जनता ही नहीं बड़े और छोटे पर्दे के सेलेब्स भी परेशान हो रहे हैं। तापसी पन्नू, रेणुका शहाणे, सौम्या टंडन, नेहा धूपिया, डिनो मोरिया और पुलकित सम्राट जैसे सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपने घर आए अनाप-शनाप बिजली के बिल के बारे में बताया है।

तापसी के घर का बिल 36 हजार रुपए आया है। इस बारे में रविवार को किए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'लॉकडाउन को तीन महीने हो गए और मैं यही सोच रही हूं पिछले महीने मैंने अपार्टमेंट में ऐसा कौन सा नया उपकरण इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या खरीद लिया, जिसकी वजह से मेरा बिजली का बिल इतना बेतहाशा बढ़ गया। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई आप किस तरह की बिजली का भुगतान हमसे ले रहे हैं।'

तापसी के घर आया कुल 44,640/- रु का बिल

वहीं दूसरे ट्वीट में तापसी ने अपने उस अपार्टमेंट के का जिक्र किया जहां कोई नहीं रहता है और उसका बिल 8,640 रुपए आया है। एक्ट्रेस ने लिखा, 'और ये बिल उस अपार्टमेंट के लिए है, जहां कोई नहीं रहता है और वहां हफ्ते में सिर्फ एक ही बार साफ-सफाई के लिए जाना होता है। अदाणी मुंबई अब मुझे इस बात की चिंता है कि कोई सचमुच उस अपार्टमेंट का इस्तेमाल हमारी जानकारी के बिना तो नहीं कर रहा है और आपने सच्चाई का खुलासा करने में हमारी मदद की हो।' दोनों ट्वीट के साथ उन्होंने बिजली बिल के फोटो भी शेयर किए।

3 months of lockdown and I wonder what appliance(s) I have newly used or bought in the apartment only last month to have such an insane rise in my electricity bill. @Adani_Elec_Mum what kind of POWER r u charging us for? pic.twitter.com/jZMMoxDMgj — taapsee pannu (@taapsee) June 28, 2020

रेणुका शहाणे के घर आया 18 हजार का बिल

रेणुका शहाणे ने भी ट्विटर के जरिए बेतहाशा बढ़कर आए अपने बिजली के बिल की शिकायत की। उन्होंने लिखा, 'प्रिय अदाणी कंपनी 9 मई को मुझे 5510/- रु का बिल मिला था, जबकि जून में मुझे मई और जून दोनों का मिलाकर कुल 29,700/- रु का बिल मिला। जिसमें 18080/- रु तो आपने मई महीने के जोड़े हैं। 5510/- रुपए किस तरह 18080/- रुपए बन गए।'

Dear @Adani_Elec_Mum I got a bill of Rs5510/= on the 9th of May while in June I got a bill of Rs 29,700 combining May & June where you've charged me Rs 18080 for the month of May. How did Rs.5510/= become Rs.18080/=? pic.twitter.com/64zlmNe8Qo — Renuka Shahane (@renukash) June 28, 2020

सौम्या टंडन का बिल 8 से बढ़कर 28 हजार हो गया

तापसी के ट्वीट पर कमेंट करते हुए सौम्या ने बताया कि 'अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई मेरा बिल औसत 8 हजार से बढ़कर 28 हजार रु आया है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लॉकडाउन सरचार्ज भी जोड़ा है।'

My bill was 28000/- up from average of 8000/- @Adani_Elec_Mum . It seems they have added a lockdown surcharge. https://t.co/8qg0xKa6Y1 — Saumya Tandon (@saumyatandon) June 28, 2020

पुलकित सम्राट के घर आया 30 हजार का बिल

My bill’s 30,000/- too!!!!!!! Kya mazaak hai!!?! 🤪 — Pulkit Samrat (@PulkitSamrat) June 28, 2020

वीर दास ने पूछा- मुंबई में क्या किसी कोई और का बिल भी तिगुना आया है?

Anyone else in Mumbai get an electricity bill that is triple what they usually pay? — Vir Das (@thevirdas) June 27, 2020

डिनो मोरिया ने बताया कि वे भी बिल देखकर झटका खा गए थे

I was just going to tweet about it. Literally got a shock, pun intended. There was no surge in electricity, just the bill 🤔 @Adani_Elec_Mumhttps://t.co/zaJfQzFXla — Dino Morea (@DinoMorea9) June 28, 2020

नेहा धूपिया