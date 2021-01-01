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बॉलीवुड में भेदभाव:तापसी पन्नू बोलीं-हीरो की पिछली फिल्म फ्लॉप होने पर मुझे अपनी फीस कम करने को कहा जाता था

एक घंटा पहले
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एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने बॉलीवुड में भेदभाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इसे लेकर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसका भी खुलासा किया। तापसी ने बताया कि हीरो की पिछली फिल्म फ्लॉप होने पर मुझे अपनी फीस कम करने को कहा जाता था। जिससे फिल्म का बजट कंट्रोल किया जा सके।

मुझे अपनी फीस कम करने को कहा जाता था
इंटरव्यू में तापसी ने कहा, "अपने करियर के शुरुआती दौर में मुझे इंडस्ट्री में कई अजीब चीजों का सामना करना पड़ा है। मैं बॉलीवुड की अन्य एक्ट्रेस की तरह बहुत खूबसूरत नहीं थीं। मुझे इसलिए भी फिल्म से रिप्लेस कर दिया जाता था, क्योंकि एक्टर की वाइफ नहीं चाहती थी कि मैं फिल्म का हिस्सा बनूं। मैं एक फिल्म के लिए डबिंग कर रही थी इस दौरान मुझसे कहा गया कि हीरो को तुम्हारा डायलॉग पसंद नहीं आया, इसलिए इसे बदल देना चाहिए। जब मैंने बदलने से मना कर दिया था तो किसी दूसरे डबिंग आर्टिस्ट से वो काम करा लिया गया।"

तापसी ने आगे कहा, "एक समय ऐसा भी था जब मुझसे कहा जाता था कि हीरो की पिछली फिल्म फ्लॉप रही है, इसलिए आप अपनी फीस कम कर लीजिए। ताकि फिल्म का बजट को कंट्रोल किया जा सके। कुछ एक्टर्स तो ऐसे भी थे जो चाहते थे कि मेरा इंट्रोडक्शन सीन बदल दिया जाए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कहीं मेरे सीन्स उनके इंट्रोडक्शन सीन्स पर भारी ना पड़ जाएं। ये तो वो चीजें हैं जो मेरे सामने हुईं, मुझे नहीं पता कि इंडस्ट्री में मेरे पीछे क्या-क्या होता है। इसके बाद से ही मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं उन फिल्मों में ही काम करूंगी, जिसमें काम कर मुझे अच्छा महसूस हो।"

'शाबाश मिथु' की तैयारियों में जुटीं तापसी पन्नू
वर्क फ्रंट की बात करें तो तापसी पन्नू ने कुछ दिनों पहले ही अपनी अपकमिंग फिल्म 'रश्मी रॉकेट' की शूटिंग पूरी कर ली है। अब वे क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक 'शाबाश मिथु' की तैयारियों में जुट गई हैं। इस फिल्म के लिए वे कोच नूशीन अल खदीर से क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रही हैं। जिसका एक फोटो हाल ही में तापसी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया था। यह फिल्म राहुल ढोलकिया के निर्देशन में बनेगी।

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