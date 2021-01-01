पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Entertainment
  • Bollywood
  • Taapsee Pannu Takes A Dig At Bollywood Celebs For Becoming Propaganda Teachers Over Rihanna's Social Media Post In The Support Of Farmers Protest

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तापसी पन्नू का तंज:किसानों के सपोर्ट में आए इंटरनेशनल स्टार्स का बॉलीवुड सेलेब्स ने किया विरोध तो तापसी बोलीं- प्रोपेगेंडा टीचर बनने की जरूरत नहीं

2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

तापसी पन्नू ने उन लोगों पर तंज कसा है, जो किसान आंदोलन के समर्थन में की गईं पॉप स्टार रिहाना समेत इंटरनेशनल सेलेब्स की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद देश के लिए एकजुटता के साथ खड़े होने की गुजारिश कर रहे हैं। इनमें कई बॉलीवुड सेलेब्स के नाम भी शामिल हैं। इन सभी ने सोशल मीडिया ट्रेंड #IndiaTogether और #IndiaAgainstPropaganda का समर्थन करते हुए लोगों से झूठे प्रोपेगेंडा में न पड़ने के लिए कहा था।

तापसी ने लिखा- आपको प्रोपेगेंडा टीचर बनने की जरूरत नहीं

तापसी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है, अगर एक मजाक आपके विश्वास को कुरेद सकता है या फिर एक शो आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है तो आपको अपने वैल्यू सिस्टम की मजबूती पर काम करने की जरूरत है, दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा टीचर बनने की नहीं।"

रिहाना का उठाया मुद्दा इंटरनेशनल सेलेब्स का कैंपेन बन गया

पूरे मामले की शुरुआत 32 साल की रिहाना की उस पोस्ट के बाद हुई, जिसमें उन्होंने अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक खबर पोस्ट कर सवाल उठाया था, ‘हम इस पर (भारत के किसान आंदोलन पर) बात क्यों नहीं कर रहे हैं?’ उनकी इस पोस्ट को 2.20 लाख लोगों ने री-ट्वीट किया। इसके बाद नॉर्वे की 18 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी CNN की उसी खबर को टैग करते हुए कहा, ‘हम भारत के किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाते हैं।’

इसके बाद अमेरिकी एक्ट्रेस अमांडा कर्नी ने किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘दुनिया आपको देख रही है। इस मुद्दे को समझने के लिए आपको भारतीय, पंजाबी या दक्षिण एशियाई होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इंसानियत की फिक्र करने की जरूरत है। हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी, बुनियादी ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स की आजादी की मांग कीजिए।’फिर पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा ने भी लिखा, ‘ये किस तरह का ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रहा है। नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट ही बंद कर दिया गया है।’

मामला बढ़ा तो सरकार के समर्थन में उतरीं भारतीय हस्तियां

इंटरनेशनल सेलेब्स के अभियान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने फटकार लगाते हुए उन्हें पहले मामले को समझने की सलाह दी। इसके बाद कई भारतीय हस्तियां सरकार के समर्थन में उतर आईं। सबसे पहले अक्षय कुमार आगे आए। उन्होंने इंटरनेशनल सेलेब्स की पोस्ट को इंडियंस के बीच दरार डालने वाली बताया और लोगों से इस पर ध्यान न देने की अपील की। फिर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, करन जौहर, अजय देवगन, एकता कपूर और सुनील शेट्टी समेत कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर सरकार का समर्थन किया और देशवासियों से एकजुटता दिखाने की गुजारिश की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी सरकार की तारीफ पर दिग्विजय ने सिंधिया की चुटकी ली, बोले- वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser