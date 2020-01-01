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तमन्ना भाटिया को मिला नोटिस:​​​​​​​लीगल पचड़े में फंसी तमन्ना भाटिया और विराट कोहली, ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के आरोप में केरल हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

एक मिनट पहले
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केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और एक्टर अजु वर्गीज को नोटिस भेजा है। ये तीनों सेलेब्स ऑनलाइन रमी गेम के ब्रांड एंबेसडर हैं। ये एक ऑनलाइन गेम है जिसमें सट्टेबाजी की जाती हैं। इस खेल पर पहले ही रोक लगाने की मांग के साथ सोशल मीडिया पर खूब हंगामा चल रहा है, जिसके बाद अब इसके ब्रांड एंबेसडर्स को सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के आरोप में नोटिस भेजा गया है।

तमन्ना भाटिया, विराट कोहली और अजु वर्गीज तीनों ही इस ऑनलाइन रमी गेम का चेहरा हैं। उन पर आरोप है कि वो देश के लोगों को लगातार इस खेल की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जुलाई 2020 में विराट, तमन्ना और अजू के खिलाफ चेन्नई के एक वकील ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब उन्हें नोटिस भेजा गया है।

रमी खेल में बड़ा अमाउंट हारने वाले 32 साल के साजेश ने आईएएनएस से कहा, 'इस मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की सराहना करता हूं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इस खेल में कई पैसे हार चुके हैं, मैं खुद 6 लाख रुपए गंवा चुका हूं। यकीनन इस खेल के ब्रांड एंबेसडर भोले-भाले लोगों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो जल्द ही लोगों लिए एडिक्शन बन जाता है। मुझे इस खेल की लत छोड़ने के लिए मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी थी। कोर्ट को जल्द ही इस खेल को बैन कर देना चाहिए'।

राज्यसभा में उठा था खेल पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा

सबसे पहले राज्यसभा में ऑनलाइन रमी गेम पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया गया है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने खेल पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर लीगल एक्शन लिए जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि ये खेल पैसे जीतने की लालच देकर युवाओं को फंसा रहा है। मामला को संजीदगी से लेते हुए स्पीकर एम वेंकैया नायडू ने कानून मंत्री को इस मामले पर ध्यान देने का आदेश दिया था।

तेलंगाना में पहले ही लग चुका है खेल पर प्रतिबंध

हाल ही में तिरुवनंतपुरम में रहने वाले 27 साल के विनीत ने 2.1 मिलियन रुपए हारने के बाद आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद इस खेल को बंद करवाए जाने की मांग उठी थी। इससे पहले ही मद्रास हाईकोर्ट द्वारा तेलंगाना में रमी गेम पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ये फैसला तमिलनाडु के सिलुवई नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया था।

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