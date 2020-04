दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 11:01 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. तमन्ना भाटिया ने 21 दिन के लॉकडाउन पीरियड के दौरान 9वें दिन का वीडियो शेयर किया है। जिसमें वे अपने बचपन की तस्वीरों वाला एलबम देख रही थीं। तमन्ना बचपन में डांस क्रेजी थीं। यह बात भी तमन्ना ने वीडियो में शेयर की। इस वीडियो में वे जो एल्बम दिखा रही थीं उनमें उनके मुंडन, बर्थडे पार्टी, भाई के बर्थडे के फोटो पहली फिल्म के दौरान ली गई फोटोज भी थीं। इसी एल्बम में उनके स्कूल ड्रेस की तस्वीरें भी नजर आईं।

View this post on Instagram

Day 9/21 While decluttering today, I came across an album full of my childhood photos. And then I spent the remaining time just reliving those priceless moments 😍 Are you also one of those who find their own baby photos really cute? 😋🙈😂 #21DaysWithTammy #ThrowbackThursday #ChildhoodMemories

A post shared by Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) on Apr 2, 2020 at 7:33am PDT