View this post on Instagram

A great Friend A great supporter rare ga matladina chala encouraging ga matlade ammayi ., Nenu director kavalani korukune persons lo nuv oka important person vi . But now you no more . Enduku ila chesav ani adigina adi neku vinapadadu Kopadina neku kanipinchadu Tittukunna neku vinipinchadu Okka memory lo life long gurtu pettukovadam thappa. Ila. Cheyakuntey bagundedi ani anukovadam thappa . We miss you #sravanikondapalli #manasumamathaserial

A post shared by lover blood king (@netaji_subhash) on Sep 8, 2020 at 8:46pm PDT