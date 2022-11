Hindi News

कॉन्ट्रैक्ट के चलते रुका है शोएब-सानिया का तलाक!: द मिर्जा मलिक शो पूरा होने के बाद ही कर सकेंगे तलाक का अनाउंसमेंट

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के अलग होने की खबरें सुर्खियों में हैं। इसी बीच कपल ने 'द मिर्जा-मलिक शो' की अनाउंसमेंट कर दी है। तलाक की खबरों के बीच कपल का यूं शो अनाउंस करना फैंस को कन्फ्यूज कर रहा है। हर किसी की सवाल है कि ये तलाक का अनाउंसमेंट कब करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों के इस रवैये का कारण उनका अगला शो और उसका कॉन्ट्रैक्ट है। रिपोर्ट्स के अनुसार शो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही कपल तलाक का अनाउंसमेंट कर सकेंगे।

कानूनी मुश्किलों के चलते अभी नहीं ले सकते तलाक

द मिर्जा-मलिक शो के लिए कपल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब उसके पूरा होने के बाद ही दोनों तलाक के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकेंगे

इनसाइड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार सानिया और शोएब ने इस मामले पर अभी तक अपनी चुप्पी इसलिए नहीं तोड़ी है, क्योंकि दोनों ही लीगल प्रोसेस को लेकर फंसे हुए हैं। दरअसल, द मिर्जा-मलिक शो के लिए कपल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब उसके पूरा होने के बाद ही दोनों तलाक के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकेंगे। बीते दिनों शोएब और सानिया का एक वीडियो काफी सुर्खियों में है। द मिर्जा मलिक शो के प्रमोशन के दौरान कपल को देखकर यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अभी तक कपल ने तलाक को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दी है।

मॉडल के साथ शोएब की डेटिंग के चर्चे, फोटोज वायरल हुईं

2021 में शोएब ने आयशा के साथ बोल्ड फोटोशूट करवाया था। अब ये सभी तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं।

मॉडल आयशा कमर के साथ रिश्तों को लेकर शोएब मलिक का इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इसमें शोएब ने खुलासा किया था कि आयशा ने फोटोशूट के दौरान मेरी बहुत मदद की थी। दरअसल, 2021 में शोएब ने आयशा के साथ बोल्ड फोटोशूट करवाया था। अब ये सभी तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं।

दोस्त का दावा- तलाक हो चुका, सानिया दुबई और शोएब पाकिस्तान में

हाल ही में शोएब के करीबी दोस्त ने दावा किया था, 'मैं दोनों के तलाक की पुष्टि कर सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता।' ये दोस्त शोएब की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा- ऑफिशियली तलाक हो गया है। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जो अभी भी बची हुई हैं। दोनों अभी अलग-अलग रह रहे हैं। सानिया इस समय दुबई में हैं, जबकि शोएब पाकिस्तान में हैं।

सानिया की पोस्ट से आशंका बढ़ी, पाकिस्तान मीडिया बोला- शोएब धोखेबाज हैं

सानिया मिर्जा ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी, जिसमें सानिया ने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दिया। उन्होंने इसमें लिखा था, Where do broken hearts go. To find Allah ! यानी टूटे हुए दिल कहां जाते हैं, खुदा को खोजने के लिए। दरार और अलगाव के बीच ऐसी पोस्ट दिखाती है कि सानिया का दिल टूटा है। वो दुखी हैं और इस दुख को जाहिर भी कर रही हैं।

टूटे हुए दिल कहां जाते हैं, खुदा को खोजने के लिए। दरार और अलगाव के बीच ऐसी पोस्ट दिखाती है कि सानिया का दिल टूटा है। वो दुखी हैं और इस दुख को जाहिर भी कर रही हैं।

अपने रिश्ते को लेकर अभी तक सानिया या शोएब ने खुलकर कुछ नहीं लिखा है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि वे अलग हैं और बेटे की परवरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। शोएब ने अपने एक टीवी शो के दौरान सानिया को धोखा दिया था।

शोएब की दूसरी पत्नी हैं सानिया, पहली ने किया था हंगामा

शोएब इस शादी से इनकार करते रहे और तलाक नहीं देने के बात कही, लेकिन विवाद ज्यादा बढ़ जाने के बाद उन्होंने आयशा को तलाक दिया। ये तलाक सानिया से शादी होने के बाद दिया गया था।

शोएब की पहली पत्नी सानिया नहीं, आयशा सिद्दीकी हैं। 2010 में सानिया-शोएब की शादी से पहले आयशा मीडिया में आई थीं, उन्होंने कहा था कि वे शोएब की पत्नी हैं। बिना तलाक दिए शोएब शादी नहीं कर सकते हैं। हैदराबाद की रहने वाली आयशा ने कहा था कि शोएब मोटा होने की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते। पहले तो शोएब इस शादी से इनकार करते रहे और तलाक नहीं देने के बात कही, लेकिन विवाद ज्यादा बढ़ जाने के बाद उन्होंने आयशा को तलाक दिया। ये तलाक सानिया से शादी होने के बाद दिया गया था।

शोएब सानिया ने 2010 में की थी शादी

हैदराबाद में 12 अप्रैल 2010 को सानिया और शोएब की शादी हुई थी। 15 अप्रैल को रिसेप्शन लाहौर में दिया गया था। दोनों का एक बेटा इजहान है। उसका जन्म 2018 में हुआ था।

