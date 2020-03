दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 05:09 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोना की वजह से देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच टाइगर श्रॉफ सेल्फ क्वारैंटाइन पीरियड का इस्तेमाल बेहद अच्छे से कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो वीडियो शेयर किए, जिसमें वे गाना गाते नजर आए। अपना ये सिंगिंग टैलेंट उन्होंने अपनी दोस्त और एक्ट्रेस अनन्या पांडे से मिले अंताक्षरी चैलेंज को स्वीकार करते हुए दिखाया। उनको गाता देख शिल्पा शेट्टी और अर्जुन कपूर समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उनकी जमकर तारीफ की।

टाइगर ने अपनी पोस्ट में दो वीडियो क्लिप शेयर की। इसमें से पहली क्लिप में उन्होंने फिल्म 'बागी' का गाना 'सब तेरा' गुनगुनाया। वहीं अगली क्लिप में उन्होंने फिल्म 'धोनी-द अनटोल्ड स्टोरी' का सॉन्ग 'मेरे साथ तुम रहो' सुनाया। गाना शुरू करने से पहले वे कहते हैं, 'अनन्या मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूं और ये मेरे कुछ और सह-कलाकारों के लिए है, जिनका जिक्र मैंने कैप्शन में किया है।

ऋतिक, दिशा, श्रद्धा समेत कई स्टार्स को नॉमिनेट किया

इन वीडियो को शेयर करते हुए टाइगर ने लिखा, 'अंताक्षरी चैलेंज एक्सेप्टेड। डिनोमोरिया और अनन्या पांडे। मैं भी कुछ शानदार कलाकारों को नॉमिनेट करता हूं, जिनके साथ मैंने काम किया है। श्रद्धा कपूर, दिशा पटानी, ऋतिक रोशन, कृति सेनन और मेरे पसंदीदा में से एक अरमान मलिक और अमाल मलिक ये एक आपके लिए था।'

टाइगर को सेलेब्स से मिली इतनी तारीफें

#antakashri challenge accepted! @thedinomorea @ananyapanday i nominate some of the amazing actors that ive worked with, @shraddhakapoor @dishapatani @hrithikroshan @kritisanon and one of my favs, @armaanmalik @amaal_mallik this one was for u😄🙉

