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खत्म हुआ रिश्ता:टाइगर की बहन कृष्णा का इबन हायम्स से ब्रेकअप, कोजी फोटोज डिलीट कर लिखा- प्लीज मुझे इबन के साथ टैग न करें

एक घंटा पहले
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जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा और उनके ब्वॉयफ्रेंड इबन हायम्स पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे। इस बात का खुलासा खुद कृष्णा ने कई बार इबन के साथ अपने कोजी मोमेंट्स के फोटो शेयर कर किया था। 6 महीने पहले तक दोनों शादी की प्लानिंग भी कर रहे थे। मगर अब खुद कृष्णा ने ही यह बात साफ कर दी है कि उनका इबन से ब्रेकअप हो गया है।

डिलीट किए सारे फोटो, फैन्स को लिखा मैसेज
कृष्णा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से इबन के साथ वाले सारे फोटोज डिलीट कर दिए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने फैन्स से भी एक अपील की है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखे नोट में कृष्णा ने कहा- आप सभी फैन क्लब बहुत प्यारे हैं। लेकिन प्लीज अपने एडिट्स में मुझे इबन के साथ टैग करना बंद कर दें। हम अब साथ नहीं हैं। तो हमें साथ में रखना बंद कर दीजिए। सब को क्या बताना जब सब कुछ पब्लिकली था।

लॉकडाउन में मनाई थी एनिवर्सरी
कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान कृष्णा और इबन ने पहली मुलाकात की एनिवर्सरी इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेट की थी। इबन लॉकडाउन का शुरुआती समय कृष्णा के मुंबई वाले घर पर बिताने के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। इस दौरान उन्होंने फैन्स से इंटरैक्ट भी किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए थे।

पर्दे के पीछे काम कर रहीं कृष्णा
26 साल की कृष्णा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट कर चुकी हैं, जिसे उन्होंने खुद शूट किया था। एक एंटरटेनमेंट साइट को दिए इंटरव्यू में कृष्णा ने अपने करियर के बारे में बताया था, "पहले तो मैं बॉलीवुड में आने का सोचती थी लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकती हूं। मैं बॉलीवुड का भी अनुभव लेना चाहती थी इसलिए मैंने 'मुन्ना माइकल' के मेकर्स के साथ काम किया।"

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