दैनिक भास्कर Jul 05, 2020, 05:56 AM IST

देश में कोरोनावायरस महामारी फैलने के बाद से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उथल-पुथल मची हुई है। जहां दर्जनों टीवी शोज बंद होने वाले हैं वहीं, कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो सिनेमाघरों के बजाय OTT प्लेटफॉर्म (ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म) का रुख कर रही है। इस बदलाव से दर्शकों के साथ-साथ नए प्लेटफॉर्म को काफी फायदा भी हुआ है।

ओटीटी मार्केट लैंडस्केप रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में वर्तमान में वीडियो, म्यूजिक, पॉडकास्ट और ऑडियो स्ट्रीमिंग कैटेगरी के 95 ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। लॉकडाउन के साथ मार्च की शुरुआत से अब तक ओटीटी प्लेटफार्म पर इंडियन यूजर्स के एवरेज टाइम स्पेंट में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है

कोरोना लॉकडाउन के दौरान तीन महीनों में जब बड़ी स्क्रीन्स बंद हो गई तो टीवी और मोबाइल-लैपटॉप पर चलने वाले OTT प्लेटफॉर्म की पौ-बारह हो गई। लॉकडाउन और महामारी के बीच इनके दर्शक काफी बढ़ गए हैं। तीन महीनों से लगातार लोग अपने घरों पर ही हैं। ऐसे में टीवी शोज के साथ-साथ महिलाओं और गृहणियों ने भी न्यूज चैनलों में रूचि दिखाई है।

ऑरमैक्स मीडिया के शैलेष कपूर का मानना है कि आने वाले दो सालों तक न्यूज चैनलों को फायदा मिलने वाला है। जब तक कोरोनावायरस से जुड़ी खबरें न्यूज चैनलों पर दिखाई जाती रहेगी, लोग लगातार रुचि लेते रहेंगे।

लॉकडाउन के साथ ही देशभर के सभी सिनेमाघरों में ताले डाल दिए गए हैं। ऐसे में सभी सिनेमा प्रेमियों ने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ रुख कर लिया है।

नतीजा ये रहा कि अब महीनों से अटकी हुई फिल्मों को भी इन्हीं के जरिए दर्शकों को दिखाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि कई बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों ने मौके का फायदा उठाते हुए फिल्मों के राइट्स खरीदने के लिए बड़ी रकम इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है।

आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म गुलाबो-सिताबो 12 जून को अमेजन प्राइम पर रिलीज की गई है। ये फिल्म पहले थिएटर में रिलीज की जाने वाली थी मगर, मेकर्स ने इसे डिजिटली रिलीज करने का फैसला लिया। इसके अलावा ये फिल्में भी जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी-

इन फिल्मों के अलावा ' इंदू की जवानी', 'रुही अफ्जा', 'मिमी' जैसी फिल्में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाने वाली हैं। कुछ दिनों पहले खबरें थीं कि सलमान खान की फिल्म राधे को भी डिजिटली रिलीज किया जाएगा। हालांकि, मेकर्स ने बड़े बजट की रिकवरी ना हो पाने के चलते इससे इनकार कर दिया है।

ऑरमैक्स मीडिया के शैलेष कपूर बताते हैं, हर साल इंडियन प्रीमियर लीग को हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाता था जिससे युवाओं द्वारा बढ़-चढ़कर सब्सक्रिप्शन लिया जाता था। इस साल महामारी के चलते आइपीएल नहीं हुए हैं, जिससे हॉटस्टार को नुकसान हुआ था। अब हॉटस्टार ने डिज्नी के कंटेट को भी दिखना शुरू किया, जिससे कुछ बैलेंस बन सका। हॉटस्टार ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी की शुरुआत की है जिसमें कई बड़ी फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके पीछे ज्यादा ऑडियंस का लालच स्पष्ट है।

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और अभिलाषा प्रोड्क्‍शन ने हाल ही में अंतरराष्‍ट्रीय वेबीनार इनसाइट 8.0 का आयोजन किया। इसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां शामिल हुई थीं, जहां डिजिटल मीडिया के विस्‍तार से पैदा हुए अवसर और सिनेमा के सामने चुनौतियों के बारे में बात हुई। इस दौरान फिल्म मेकर सुभाष घई ने बताया कि कोविड-19 के दौरान ओटीटी प्‍लेटफॉर्म का भले ही विस्‍तार हुआ है, लेकिन देश में मल्‍टीप्‍लेक्‍स और सिनेमा घर का कोई विकल्‍प नहीं है।

वेब सीरीज हो या फिल्‍म सभी के लिए सबसे महत्‍वपूर्ण कंटेंट है। लोग स्‍थानीय कंटेंट पसंद करते हैं, लेकिन इसे कहने का तरीका आना चाहिए। सुभाष घई के मुताबिक, डिजिटल प्‍लेटफॉर्म की वजह से अब किसी प्रोडक्शन हाउस के चक्‍कर काटने की जरूरत नहीं है। यदि कंटेंट में दम है तो उसे लोग हाथों हाथ लेंगे और वह फिर आमदनी का जरिया बन जाएगा।

कोविड 19 के चलते 19 मार्च से सभी टीवी शोज की शूटिंग रोक दी गई थी, जिसके बाद से दूरदर्शन समेत कई चैनलों ने 90 के दशक के पॉपुलर शोज को पुनः प्रसारित करने का फैसला लिया। 'रामायण' और 'महाभारत' शोज को लोगों का इतना प्यार मिला कि टॉप 10 चैनलों की लिस्ट से बाहर रहने वाला दूरदर्शन शो एक बार में पहले नंबर पर आ गया। वहीं इस शो ने भी बीएआरसी की टीआरपी रिपोर्ट लिस्ट में पहले नंबर पर स्थान हासिल किया।

लॉकडाउन के बाद रामानंद सागर के पॉपुलर शो 'रामायण' का पुनः प्रसारण 27 मार्च से शुरू किया गया था। इस शो के पहले एपिसोड को दर्शकों ने 1 करोड़ 70 लाख बार देखा। शो को इतना प्यार मिला कि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। चैनल द्वारा ट्विटर पर जानकारी दी गई थी कि रामायण के पुनः प्रसारण ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

इस शो को 7.7 करोड़ दर्शकों ने देखा है। इसी के साथ ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया शो भी बन चुका है। दूरदर्शन के बाद अब इसे स्टार भारत में दिखाया जा रहा है और अब भी ये टीआरपी की लिस्ट में टॉप 5 पर बना हुआ है।

Rebroadcast of #Ramayana on #Doordarshan smashes viewership records worldwide, the show becomes most watched entertainment show in the world with 7.7 crore viewers on 16th of April pic.twitter.com/edmfMGMDj9