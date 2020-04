दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 10:58 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. लॉकडाउन के बीच ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे ग्लू गन के जरिए एक टूटी हुई चप्पल जोड़ने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। पास ही एक टूटा हुआ चश्मा भी पड़ा दिख रहा है, जिसे उन्होंने डॉक्टर टैप से जोड़ा है। ट्विंकल ने कैप्शन में लिखा है, "जानती हूं कि यहां बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन इसने (लॉकडाउन) मुझे ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया है।"

