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ओटीटी के दीवानों के लिए:'द फैमिली मैन 2' से लेकर 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' समेत, फरवरी में रिलीज हो रही हैं ये बड़ी सीरीज और फिल्में

2 घंटे पहले
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साल 2020, जनवरी में लगभग 11 बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। अब फरवरी भी कई बड़ी फिल्मों और सीरीज की सौगात लेकर आ रही है। मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड सीरीज द फैमिली मैन 2 समेत आइए जानते हैं फरवरी में कौन सी सीरीज और फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं-

हैलो जी

प्लेटफॉर्म- अल्ट बालाजी

रिलीज डेट- 1 फरवरी

नायरा बनर्जी स्टारर सीरीज हैलो जी 1 फरवरी को अल्ट बालाजी पर स्ट्रीम होने जा रही है। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। सीरीज में कुछ लड़कियों की कहानी दिखाई जाने वाली है, जो पैसे कमाने के लिए अपना सेक्स कॉलसेंटर शुरू करती हैं और लड़कों से पैसे लूटती हैं। फिल्म में कई सारे लंबे कॉल्स और पचड़े दिखाए जाने वाले हैं।

लाहौर कॉन्फिडेंशियल

प्लेटफॉर्म- जी 5

रिलीज डेट- 4 फरवरी

लाहौर कॉन्फिडेंशियल एक स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे 4 फरवरी को जी5 पर रिलीज किया जाने वाला है। सीरीज में करिश्मा तन्ना, रिचा चड्ढा और अरुणोदय सिंह मुख्य किरदार निभा रहे हैं। फिल्म एक तलाकशुदा महिला की कहानी है जो एक सीक्रेट मिशन के लिए पाकिस्तान पहुंचती है।

ब्लिस

प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम

रिलीज डेट- 5 फरवरी

ब्लिस एक रोमांचक फिल्म है जिसमें एक साथ दो अलग-अलग दुनिया दिखाई जाने वाली हैं। फिल्म में एक आम आदमी की कहानी दिखाई गई है जिसकी जिंदगी एक अजीबो-गरीब महिला से मिलकर पूरी तरह बदल जाती है। महिला बताती है कि जिस दुनिया में वो रह रहे हैं वो असल नहीं है, जिसके बाद वो उन्हें एक अलग दुनिया से रूबरू करवाती है। दो अलग- अलग दुनिया में रहते हुए स्थिति खराब होने पर व्यक्ति अपनी असल दुनिया की तलाश करता है।

द फैमिली मैन 2

प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम

रिलीज डेट- 12 फरवरी

एक लंबे इंतजार के बाद मनोज बाजपेयी स्टारर सीरीज द फैमिली मैन अपने दूसरे सीजन के साथ आ रही है। ये सीरीज अमेजन प्राइम में 12 फरवरी को रिलीज होने वाली है। सीरीज में मनोज बाजपेयी, श्रीकांत नाम के एक सीक्रेट एजेंट का किरदार निभा रहे हैं जो मजेदार अंदाज में अपनी जॉब और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में हैं। सीरीज के पिछले सीजन को दर्शकों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था।

द गर्ल ऑन द ट्रेन

प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट- 26 फरवरी

रिभु दास गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म द गर्ल ऑ द ट्रेन 26 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म हॉलीवुड की इसी नाम वाली फिल्म की हिंदी रीमेक है जिसमें परिणीति चोपड़ा, अदिती राव हैदरी अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी लीड रोल में नजर आएंगे।

ब्रोकन बट ब्यूटिफुल 3

प्लेटफॉर्म- अल्ट बालाजी और जी 5

अल्ट बालाजी और जी5 ने हाल ही में ब्रोकन बट ब्यूटिफुल सीरीज के तीसरे सीजन की अनाउंसमेंट की है। इस बार बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राथे की रोमांटिक जोड़ी नजर आने वाली है। फिलहाल इस सीरीज की रिलीज डेट की घोषणा नहीं की गई है हालांकि इसे फरवरी में ही रिलीज करने की तैयारी है।

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