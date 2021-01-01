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46 की हुईं रंगीला गर्ल:रंगीला से स्टार बन गईं थीं उर्मिला मातोंडकर लेकिन एक गलती पड़ी भारी और बर्बाद हो गया उनका करियर

41 मिनट पहले
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बॉलीवुड की रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर 46 साल की हो गई हैं। उर्मिला के फिल्मी करियर की बात करें तो उर्मिला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1980 में आई फिल्म कलयुग से बॉलीवुड डेब्यू किया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें फिल्म मासूम से पहचान मिली थी।

बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म नरसिम्हा थी, लेकिन उन्हें असली पहचान रामगोपाल वर्मा की रंगीला से मिली। रंगीला में काम करने के दौरान ही रामगोपाल उर्मिला को दिल दे बैठे थे। यहां तक कि रामू अपनी फिल्मों में सिर्फ उर्मिला को ही लेते थे।

एक फैसले ने बर्बाद किया करियर

सिर्फ रामगोपाल वर्मा की फिल्में करने की वजह से उर्मिला ने दूसरे कई डायरेक्टर्स के साथ काम करने से मना कर दिया था। चूंकि बॉलीवुड में रामगोपाल वर्मा की कई लोगों के साथ पटती नहीं थी, इस वजह से कई डायरेक्टर्स ने उर्मिला को फिल्मों में लेना ही बंद कर दिया। धीरे-धीरे उर्मिला को फिल्में मिलना भी बंद हो गईं और उनका करियर बर्बाद हो गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बार तो उर्मिला की खातिर रामगोपाल वर्मा ने माधुरी दीक्षित तक को फिल्म से हटा दिया था। बाद में जब राज खुला तो पता चला कि रामू को उर्मिला से बेइंतहा मोहब्बत थी, इसी वजह से वो उर्मिला को फिल्म में साइन करते थे। हालांकि, जब यह बात उर्मिला को मालूम चली तो उन्होंने रामगोपाल वर्मा का प्रपोजल ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, उर्मिला ने रामगोपाल वर्मा के साथ फिल्में करना भी बंद कर दी थीं।

रामू ने साउथ फिल्मों में भी किया कास्ट

'रंगीला' से पहले रामगोपाल वर्मा ने उर्मिला को 1992 में आई तेलुगु फिल्म 'अंथम', द्रोही और 1993 में रिलीज हुई 'गायम' में मौका दिया था। एक वक्त ऐसा था कि रामू अपनी फिल्मों में उर्मिला को ही कास्ट करते थे।

रामू ने ऑफिस के कमरे का नाम भी 'उर्मिला मातोंडकर' रखा

उर्मिला को लेकर रामगोपाल वर्मा की दीवानगी इस कदर थी कि उन्होंने अंधेरी, मुंबई में स्थित अपने ऑफिस के एक कमरे का नाम ही 'उर्मिला मातोंडकर' रख दिया। रामू के ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर 15 कमरे हैं, जो एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, साउंड डिपार्टमेंट के लिए यूज किए जाते हैं।

रामगोपाल के साथ किया 13 फिल्मों में काम

उर्मिला ने रामगोपाल वर्मा के साथ कुल 13 फिल्मों में काम किया। इनमें अंथम, द्रोही, गायम, अंगनगा ओका राजू (सभी तेलुगु), रंगीला, दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, कंपनी, भूत और आग जैसी फिल्मों में काम किया।

ऑफ बीट फिल्मों में भी आईं नजर

राम गोपाल वर्मा का साथ छूटने के बाद उर्मिला ने कुछ ऑफबीट फिल्मों में भी काम करने की कोशिश की। इनमें पिंजर और मैंने गांधी को नहीं मारा जैसी फिल्में शामिल हैं लेकिन उर्मिला की यह कोशिश नाकाम रही। यह फिल्में फ्लॉप रहीं।

9 साल छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन से की शादी

उर्मिला मातोंडकर ने 3 मार्च, 2016 को खुद से 9 साल छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली। उर्मिला लंबे समय से फिल्म से दूर हैं। वे आखिरी बार 2018 में आई फिल्म 'ब्लैकमेल' में आइटम नंबर 'बेवफा ब्यूटी' में नजर आईं थीं।

राजनीति में असफल पारी

उर्मिला ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई लेकिन इसमें उन्हें नाकामयाबी हाथ लगी। वह 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुई थी। उन्होंने उत्तर मुंबई सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी गोपाल शेट्‌टी से हार गई थीं। 5 महीने बाद ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।

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