दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 02:53 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पूरे देश लॉकडाउन होने से काम करने वाले कई लोग अपने घरों से दूर फंस गए हैं। ऐसे में कई दिहाड़ी मजदूर और वर्कर्स कई किलोमीटर का पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इस गंभीर स्थिती को देखते हुए हाल ही में उर्वशी रौतेला ने सरकार से ऐसे लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने की गुजारिश की है।

सरकार से उर्वशी की अपील

हाल ही में इंस्टाग्राम पर उर्वशी रौतेला का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उर्वशी ने देश की स्थिति देखते हुए अपने विचार सामने रखे हैं। उर्वशी ने कहा, 'अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि आप अपने परिवार को इस वैश्विक महामारी से बचा सकें। मैं सरकार से ये गुजारिश करुंगी कि जो भी यात्री अपने परिवार से मिलतना चाहता है और वो जहां भी फंसे हैं उन्हें अपने घरवालों तक पहुंचा दें। अभी भी लोग सड़कों पर बिना मास्क दिखाई दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि वो जहां भी हैं सबसे पहले खुदको सुरक्षित करें'।

उर्वशी लॉकडाउन के बाद से ही अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए लगातार अपने मजेदार वीडियोज शेयर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने गाने 'तेरा बीमार मेरा दिल' गानें पर बेहतरीन डांस वीडियो शेयर किया है।

