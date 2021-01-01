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अवॉर्ड:शादी के बाद वरुण धवन को मिलेगा अपना पहला 'बेस्ट एक्टर' का अवॉर्ड

मुंबईएक घंटा पहलेलेखक: किरण जैन
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एक्टर वरुण धवन ने 24 दिसंबर को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी की थी। उनकी शादी ने काफी चर्चा बटोरी थीं। शादी हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और वरुण और उनके फैंस के लिए एक खुशखबरी है। सुनने में आया है की वरुण को जल्द ही बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी से नवाजा जाएगा।

सूत्रों की माने तो इस केटेगरी के लिए बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स रणवीर सिंह और सलमान खान के नाम भी शामिल थे। हालांकि, वरुण धवन बेस्ट मूवी एक्टर के रूप में निकलोडियन ब्लींप अर्जित करने वाले बच्चों के बीच फेवरेट एक्टर के रूप में उभरे।

'स्ट्रीट डांसर 3' के लिए मिलेगा अवॉर्ड
प्रतिभाशाली एक्टर वरुण हमेशा बच्चों के साथ समय बिताने के लिए ईमानदार रहे हैं। बच्चे उन्हें आशा का अंतिम प्रतीक मानते हैं। अभिनेता लगातार 4 साल से बच्चों की पसंद की मूवी कर रहे हैं। इस कारण वह बच्चों में काफी लोकप्रिय हो गए हैं।

अपने स्टाइलिश आउटफिट्स से लेकर डांस सीक्वेंस करते हुए अपनी एनर्जी तक, वरुण बच्चों के इस शानदार अवॉर्ड समारोह को मनोरंजक बनाने के लिए जाने जाते हैं। वरुण को फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3' में अपने प्रदर्शन के लिए यह अवॉर्ड दिया जाएगा, जो पॉपुलर डांस सीरीज की तीसरी इंस्टालमेंट थी।

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