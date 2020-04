दैनिक भास्कर Apr 08, 2020, 01:03 PM IST

कोरोनावायरस के संकट से जूझ रहे देश की मदद के लिए वरुण धवन भी आगे आए हैं। उन्होंने जरुरतमंदों और हेल्थ वर्कर्स के लिए खाने का बंदोबस्त करने का जिम्मा उठाया है। वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी।

वरुण ने लिखा, 'लॉकडाउन में हर बीतते दिन के साथ मुझे उन लोगों की चिंता होती है जिनके पास इस मुश्किल घड़ी में रहने को घर नहीं है। ऐसे में मैंने उन गरीबों की मदद करने का प्रण लिया है जो बेघर और बेरोजगार हैं। मेरे मन में उन लोगों के प्रति भी बेहद सम्मान है जो कि ऐसे समय में भी अपने घर से बाहर निकलकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आगे आकर डटे हुए हैं। मैं हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भी खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाता हूं। खानपान की सारी व्यवस्था ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से देखी जाएगी। यह छोटा सा कदम है, लेकिन ऐसी त्रासदी के समय, हर छोटा कदम बड़ी राहत का काम करेगा, मैं जो भी बन पड़ेगा करता रहूंगा।'

This is a long battle and we have to fight it together. Finding solutions is the only way foward. @ratantata #tatatrust

