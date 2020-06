दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 05:05 AM IST

अमित कर्ण.

सोमवार को वरुण धवन की मेजबानी में आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार और अजय देवगन जूम कॉल पर अपनी अपकमिंग फिल्मों की रिलीज की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इन सब सितारों की फिल्म आने वाले महीनों में डिजनी प्लस हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। आलिया भट्ट की सड़क 2, अभिषेक बच्चन की ' द बिग बुल', अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम और अजय देवगन की भुज हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार है, जब एक साथ इतने बड़े नामों की फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। डिजनी प्लस हॉटस्टार अपने प्लेटफार्म पर बॉलीवुड की होम डिलीवरी कैंपेन के नाम से रिलीज करता रहेगा। इसके तहत उसने अभी फिलहाल 8 से 9 फिल्मों को एक्वायर किया है।

अगस्त सितंबर के बाद सिनेमाघरों के खुलने की स्थिति को देखते हुए आगे की फिल्मों की अनाउंसमेंट की जाएगी। सोमवार को आयोजन में अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म के भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। सूत्रों ने बताया है कि वरुण धवन फिलहाल इस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। उनकी फिल्म 'कुली नंबर वन' को लेकर अभी क्लेरिटी नहीं है कि वह भी डिजिटल पर आ रही है कि नहीं? ' बॉलीवुड की होम डिलीवरी के तहत अगस्त में किस फिल्म के साथ शुरुआत की जाएगी, उस पर अधिकारिक घोषणा आयोजन में की जाएगी।

BIGGG ANNOUNCEMENT... #AkshayKumar, #AjayDevgn, #AbhishekBachchan, #AliaBhatt, #VarunDhawan will be LIVE on #DisneyPlusHotstar with #UdayShankar [President, The Walt Disney Co and Chairman, Star & Disney India]... Mark your calendars: TOMORROW, Monday, 29 June 2020, 4.30 pm. pic.twitter.com/5qUBbVfMiJ