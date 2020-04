दैनिक भास्कर Apr 19, 2020, 08:28 PM IST

वेटरन एक्टर धर्मेंद्र इन दिनों मुंबई के करीब स्थित अपने फार्महाउस पर हैं और वहीं पर रहते हुए लॉकडाउन पीरियड गुजार रहे हैं। 84 साल के धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और उसी के जरिए फैंस तक अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। रविवार को उन्होंने 29 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे अपने फार्म हाउस पर उगे केले हाथ में लिए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'आप सभी के प्यार और अपना ध्यान रखना'।

वीडियो में धर्मेंद्र कहते हैं, 'दोस्तों कैसे हो, खुशी हो रही है, मेरे फार्म पर इतने अच्छे केले होने लगे हैं। चीकू, केले, नारियल... सबकुछ कर रहा हूं। आप सब लोगों की शुभकामनाओं और ऊपरवाले के आशीर्वाद से। लव यू ऑल, आई एम सो हैपी टुडे एंड वेरी एक्साइटेड। केले बाजार में तो मिल जाते हैं, लेकिन अपने फार्म पर जो केले होते हैं ना, उनका अपना ही मजा है।'

With love ❤️ take care . pic.twitter.com/x4d6jLktWP

एक दिन पहले शेयर किया था खेत जोतने का वीडियो

इससे पहले शनिवार को धर्मेंद्र ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे ट्रैक्टर पर बैठकर अपना खेत जोतते दिखाई दिए थे। उस वीडियो में उन्होंने कहा था, 'दोस्तों कैसे हैं? इतना छोटा खेत तो मैं जैसे-तैसे जोत लेता हूं, इसमें थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है।' वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, 'कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आपका हौंसला बढ़ाने के लिए- जुनून हैं जांबाज हैं हम... आफत-ए-कोरोना तेरे कातिल... इंसानियत के आलमदार हैं हम'।

Just to boost your morale to fight against Coronavirus 🙏 janoon hain jaanbaz hain hum ....aafat e karona tere qatil .....inasaaniyat ke alambdar hain hum 👍 pic.twitter.com/H4zVz81Nyc