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शूटिंग रिपोर्ट:2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल

2 घंटे पहलेलेखक: अमित कर्ण
  • 90 से 110 लोगों की यूनिट 30 होटलों में डालेगी डेरा
  • शूट के बाद ही घूमने जा सकेंगे विक्‍की और मानुषी

मध्‍य प्रदेश फिल्‍मों और वेब शो शूटिंग का हब बनता जा रहा है। करीब महीने भर पहले तक वहां विद्या बालन की ‘शेरनी’ शूट हुई। हाल के दिनों में ‘धाकड़’ का शूट चल रहा है। अब 2 फरवरी से विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्‍लर भी अपनी अगली फिल्‍म की शूट को पहुंच रहे हैं। यह यशराज बैनर की फिल्‍म है। जो पिछले साल अक्टूबर में फाइनल हो गई थी।

महेश्‍वर के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक- मुंबई से 90 से 110 लोगों की टीम महेश्वर पहुंच रही है। 30 होटलों में बुकिंग की गई है। एक बायो बबल क्रिएट हो रहा है। यानी टीम को बाहरी लोगों के संपर्क से दूर रहना होगा। खुद विक्‍की और मानुषी भी शूटिंग पूरी करने के बाद ही महेश्‍वर, ओंकारेश्‍वर आदि पर साइट सीइंग कर सकेंगे।

इसलिए शूटिंग को चुना गया महेश्वर
फिल्‍म का पूरा शेड्यूल 15 से 20 दिनों का है। ओंकारेश्‍वर, महेश्‍वर आदि जगहों पर मूल रूप से रोमांटिक सीन और एकाध गाने फिल्‍माए जाएंगे। दोनों के बीच कुछ ड्रामा वाले सीन भी शूट होंगे। दरअसल इन लोकेशनों का लैंडस्‍केप फिल्‍म के डायरेक्‍टर विजय कृष्‍ण आचार्य को बहुत पसंद आया। सीन में उन लोकेशनों की मौजूदगी से फिल्‍म के स्‍केल और विजुअल में खासा इजाफा हो रहा था। इसके चलते उन्‍होंने महेश्‍वर में शूटिंग करना तय किया।

बड़े कलाकारों में अक्षय कुमार, सलमान खान, कंगना रनौत, हेमामालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, सोनाक्षी सिन्हा, वरुण धवन, ईशान खट्टर आदि यहां शूट कर चुके हैं।

एमपी गवर्नमेंट ने किए शूटिंग के बेस्ट अरेंजमेंट्स
विजय कृष्‍ण आचार्य और उनकी टीम को खुशी इस बात की भी है कि मध्‍य प्रदेश सरकार ने कोविड के माहौल के बावजूद शूटिंग के बड़े अच्‍छे इंतजाम किए हैं। तभी यहां किसी भी फिल्‍म या वेब शो की शूट में कोई बाधा नहीं आई। न कोविड के केसेस ही सेट से सुनने को मिले।

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