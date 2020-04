दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 11:43 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. 21 दिन के लॉकडाउन के चलते सेलेब्स घर के कामकाज कर वक्त बिता रहे हैं। इनमें विक्की कौशल का नाम भी शामिल हो गया है। विक्की ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह अपने घर का पंखा साफ करते नजर आ रहे हैं। विक्की ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, सोचा मैं आज अपने फैन्स से इंटरेक्ट कर लूं। पंखा साफ करने के दौरान विक्की बिग बी के फेमस गाने मेरे अंगने का अपना बनाया हुआ वर्जन गुनगुनाते नजर आए। उन्होंने कहा, जिसका लड़का लंबा, उसका भी बड़ा नाम है, पंखे साफ करवा दो, स्टूल का क्या काम है।

View this post on Instagram

Thought I’d interact with my fans today... 🙂 #quarantinelife

A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09) on Apr 3, 2020 at 5:29am PDT