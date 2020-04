View this post on Instagram

This is really sweet. Thank You! #Repost @discoveringlifeaswriter_ with @get_repost ・・・ जॉब लेटर जो उसने त्यागी थी शुरुआत उसकी कुछ अतरंगी थी सभी स्टार किड्स की तरह न थी उसकी अपनी लड़ाईया थी चाह तो बस एक फ़िल्म सेट में रहने की थी रोज अपना झोला उठाता निराश घर भी लौटता कल की परवा न करता अपन आज को सबसे ज्यादा मानता चाह तो बस एक फ़िल्म सेट में रहने की थी माँ के हाथ के आलू के परांठों ने पापा की समझाये बातोंने और भाई के साथ ने उसे दिलाई उसकी पहली फ़िल्म चाह तो बस एक फ़िल्म सेट में रहने की थी जो भरी उसने अपने सपनो की उड़ान फिर कभी पीछे मुड़कर न देखा हर रोज मेहनत करता बीते कल से बेहतर बनने की कोशिश करता चाह तो बस एक फ़िल्म सेट में रहने की थी कमली दीपक विहान इक़बाल पृथ्वी जैसे किरदार निभा कर बना स्टार से सुपरस्टार फिर सुपरस्टार से राष्ट्रिय पुरष्कार चाह तो बस एक फ़िल्म सेट में रहने की थी शुरुआत कुछ कठिन रही लेकिन हार उसने मानी नही सफर जो उसने अपनी तय कर ली थी चाह तो बस एक फ़िल्म सेट में रहने की थी! . . . There's a saying "जहां चाह वहा राह" in which I strongly believe . @vickykaushal09 Thank you for letting the world know some beautiful people who had there own battles .. P.s-deepak from masaan be my favourite of all times.

