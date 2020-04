दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 01:30 PM IST

भोपाल. एक्शन हीरो विद्युत जामवाल इन दिनों अपने घर पर ही समय बिता रहे हैं। रविवार को हुए प्रधानमंत्री के दीयो जलाओ कार्यक्रम में भी विद्युत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 9 मिनट तक मोमबत्ती जलाए रखने के बाद विद्युत ने मोमबत्ती के साथ ही मार्शल आर्ट का फॉर्म कलरीपायट्टू करना शुरू कर दिया।

हाल ही में विद्युत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें विद्युत टेबल पर रखी मोमबत्तियों को अपने पैरों से बुझा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी स्पीड और टेकनीक से सभी मोमबत्तियों को बेहतरीन तरीके से बुझाया है।

View this post on Instagram

AFTER #9pm9minutes #IndiaFightsCorona #StayHomeStaySafe #KALARIPAYATTU says "There are millions of different ways to do the same thing - TRY ALL" #ITrainLikeVidyutJammwal #AabYehKarKeDekho #KICKINGoutCORONAwithISOLATION (inner pilgrimage)

A post shared by Vidyut Jammwal (@mevidyutjammwal) on Apr 5, 2020 at 11:14pm PDT