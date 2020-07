दैनिक भास्कर Jul 13, 2020, 12:20 PM IST

शनिवार रात अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर आ गई। इससे बच्चन परिवार के फैन्स चिंतित हो उठे।

बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर परिवार के जल्द सेहतमंद होने की दुआ मांगी। इनमें विवेक ओबेरॉय भी शामिल हैं। विवेक ने ट्विटर पर आराध्या और ऐश्वर्या के कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबर का एक लिंक शेयर करते हुए लिखा, 'मैं परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

Our prayers for the well being and quick recovery of the family🙏 https://t.co/23BEckqTLa