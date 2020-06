दैनिक भास्कर Jun 19, 2020, 01:16 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरी इंडस्ट्री में एक हलचल सी मच गई है। लोगों का मानना है कि सुशांत को कई फिल्मों से निकाल दिया गया था जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए अब तक एकता कपूर, करण जौहर समेत 8 निर्माताओं पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जा चुका है। इसी बीच खबर है कि सुशांत को हेट स्टोरी फिल्म में साइन किया गया था जो उनकी पहली फिल्म हो सकती थी मगर एकता कपूर ने ऐसा नहीं होने दिया।

सुशांत की मौत के बाद हर कोई उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बीच फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी सुशांत के लिए एक खूबसूरत डूडल आर्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा- 'सुशांत को मेरा ट्रिब्यूट'।

इस पोस्ट पर जहां कुछ लोग सुशांत के लिए दुआएं कर रहे हैं वहीं एक यूजर ने विवेक को लिखा- 'वो जब जिंदा था तब कुछ मूवीज ऑफर कर सकते थे आप'। इसके जवाब में विवेक लिखते हैं, 'मैंने उसे हेट स्टोरी में साइन किया था। उसका पहला मूवी कॉन्ट्रेक्ट। मगर बालाजी ने उन्हें रिलीज नहीं किया'। गौरतलब है कि जब फिल्म साइन की उस दौरान सुशांत सिंह एकता कपूर के टेलीविजन शो 'पवित्र रिश्ता' का हिस्सा थे। इसके कुछ समय बाद ही सुशांत ने शो छोड़ने का फैसला किया थ।

