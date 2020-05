दैनिक भास्कर May 07, 2020, 02:16 PM IST

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार तड़के एक केमिकल प्लांट से गैस रिसाव होने से 2 बच्चों समेत अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने दुख जताया है। इस दौरान चिरंजीवी, सनी देओल, अर्जुन कपूर, रिचा चड्ढा, रामचरण तेजा, पवन कल्याण, तमन्ना भाटिया, रकुलप्रीत सिंह, नानी, अल्लू अर्जुन और रवि चरण समेत कई अन्य स्टार्स ने सोशल मीडिया पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी।

यह हादसा वेंकटपुरम गांव की एलजी पॉलिमर्स इंडस्ट्री के प्लांट में गुरुवार तड़के 2:30 से 3:30 बजे के बीच हुआ। वहां स्टाइरीन गैस लीक हो गई और 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 छोटे गांवों में फैल गई। फिलहाल वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए और नौसेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है।

चिरंजीवी बोले- मुझे गहरी संवेदना

चिरंजीवी ने लिखा- मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग बीमार हैं वे जल्दी से ठीक हो जाएं। सभी संबंधित अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे इंडस्ट्रीज खोलते समय अत्यधिक सावधानी बरतें।

విశాఖ లో విషవాయువు స్టెరిన్ బారినపడి ప్రజలు మరణించటం మనసుని కలచివేసింది. మరణించిన వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. అస్వస్థతకు గురైన వారందరు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను.Request all concerned authorities to take utmost care while opening Industries post lockdown. — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 7, 2020

सनी देओल ने मांगी सभी की सलामती की दुआ

सनी देओल ने लिखा, 'विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की दुखद खबर को सुनकर गहरा दुख पहुंचा। मैं सभी की सलामती की दुआ करता हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।'

Deeply pained to hear about the tragic gas leak in Vishakhapatnam. I pray for the well being of all. My deepest condolences to the families of the deceased.#Vishakhapatnam — Sunny Deol (@iamsunnydeol) May 7, 2020

रामचरण बोले- दिल टूट गया

रामचरण तेजा ने लिखा, 'विजाग में हुई गैस लीक की तस्वीरें देखकर दिल टूट गया। मेरी ओर से उन लोगों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना जो अब नहीं रहे। मुझे उम्मीद है कि सभी जरूरी कदम उठाते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हादसे से प्रभावित लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मेरे प्रार्थनाएं और विचार विजाग के लोगों के साथ हैं।'

Heart breaking to see the visuals of #VizagGasLeak. My heartfelt condolences to the families of the people who are no more. I hope all necessary measures are taken to make sure the affected people recover at the earliest. My thoughts and prayers with the people of Vizag. 🙏🏼🙏🏼 — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) May 7, 2020

तमन्ना बोलीं- उठते ही दुखद खबर मिली

तमन्ना भाटिया ने लिखा, 'सुबह उठते ही विजाग में हुए गैस रिसाव हादसे की भयानक खबर मिली। उन सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदना, जिन्होंने हादसे में किसी परिजन को खो दिया। साथ ही जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

Woke up to the horrific news of the #VizagGasLeak.



My condolences to everyone who lost their families and wishing a speedy recovery to those hospitalised 🙏 — Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) May 7, 2020

अर्जुन कपूर बोले- चौंकाने वाली दुखद खबर

अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'विशाखापट्टनम गैस रिसाव की दुखद खबर बेहद चौंकाने वाली है। मेरी प्रार्थना शहर के सभी लोगों के साथ है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। विजाग के लिए प्रार्थना करें।'