मुंबई (अमित कर्ण). मशहूर म्यूजिशियन जोड़ी साजिद-वाजिद फेम म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का इंतकाल हो गया है। दैनिक भास्कर को मिली जानकारी के मुताबिक, 42 वर्षीय वाजिद करीब एक सप्ताह से कोरोना से संक्रमित थे और पिछले तीन दिन से वेंटिलेटर पर थे। बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण मल्टी ऑर्गन फैल्योर हुआ और उनकी मौत हो गई।

वाजिद को अपनी मां के कारण हुआ संक्रमण

वाजिद सुपरस्टार सलमान खान के बेहद करीब थे। उनकी ज्यादातर फिल्मों में संगीत साजिद-वाजिद ने ही दिया है। सलमान के मैनेजर जॉर्डी पटेल के मुताबिक, वाजिद की मां कोरोनावायरस से संक्रमित हैं और वे भी चेम्बूर के उसी अस्पताल में भर्ती हैं।

पटेल कहते हैं, "फिलहाल तो मैं उनकी फैमिली से बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन दुख की बात है कि वाजिद की मां भी कोविड-19 से संक्रमित हैं।वे भी उसी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि, उनकी स्थिति में सुधार है। वाजिद किडनी की जांच कराने वहां गए थे, तब वे भी कोविड की चपेट में आ गए।"

पटेल ने आगे कहा, "अस्पताल में कोविड के संपर्क में आने के वाजिद सीधे वेंटिलेटर पर चले गए। क्योंकि वे किडनी की प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, तो वैसे ही उनकी इम्युनिटी बहुत लो थी। ऐसे में कोरोनावायरस फेंफडों तक पहुंच गया होगा। जिनकी इम्युनिटी कमजोर होती है, वायरस उनके फेंफड़ों पर सीधा अटैक करता है। बहरहाल उनकी मां अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं।"

सबसे पहले रणवीर शौरी ने किया था यह दावा

अभिनेता रणवीर शौरी ने वाजिद को श्रद्धांजलि देते हुए यह दावा किया था कि उनकी मौत कोविड-19 से हुई है। शौरी ने अपनी पोस्ट में लिखा था, "मैं अपने बचपन के दोस्त की खबर सुनकर दुखी हूं। वाजिद ने कोविड-19 के आगे घुटने टेक दिए। मैं सदमे में हूं। वाजिद मेरे भाई तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हग्स भेज रहा हूं। ये बहुत दुखद है।"

