दैनिक भास्कर Jun 16, 2020, 06:33 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से उनका परिवार, दोस्त और फैन्स सभी सदमे में हैं। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि आखिर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया। बस इतना सामने आया है कि वे डिप्रेशन में थे। अब इस मामले में कांग्रेस नेता संजय निरुपम का ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया है।

छिछोरे हिट होने के बाद #सुशांत_सिंह_राजपूत ने सात फिल्में साइन की थी।

छह महीने में उसके हाथ से सारी फिल्में निकल गई थीं।क्यों ?

फ़िल्म इंडस्ट्री की निष्ठुरता एक अलग लेवल पर काम करती है।

इसी निष्ठुरता ने एक प्रतिभावान कलाकार को मार डाला।

सुशांत को विनम्र श्रद्धांजलि!#RIPSushant — Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) June 14, 2020

निरुपम ने अपने ट्वीट में लिखा है, "छिछोरे हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 7 फिल्में साइन की थीं। छह महीने में उसके हाथ से सारी फिल्में निकल गई थीं। क्यों? फिल्म इंडस्ट्री की निष्ठुरता एक अलग लेवल पर काम करती है। इसी निष्ठुरता ने एक प्रतिभावान कलाकार को मार डाला। सुशांत को विनम्र श्रद्धांजलि।" हालांकि, उन्होंने यह खुलासा नहीं किया है कि सुशांत ने कौन-सी सात फिल्में साइन की थीं।

सिर्फ संजय निरुपम ही नहीं कई बॉलीवुड सेलेब्स भी इस ओर इशारा कर चुके हैं कि सुशांत नेपोटिज्म से परेशान होकर ही डिप्रेशन में गए और फिर उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। किसने क्या कहा:-

प्रकाश राज ने ठहराया नेपोटिज्म को जिम्मेदार

अभिनेता प्रकाश राज ने फिल्म इंडस्ट्री में फैले नेपोटिज्म को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। 16 जून को उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "नेपोटिज्म...मैं इससे गुजरा हूं। मैं सर्वाइव कर गया। मेरे घाव मेरे शरीर की तुलना में गहरे हैं। लेकिन यह बच्चा सुशांत सिंह राजपूत सर्वाइव नहीं कर पाया। क्या हम सीखेंगे? क्या हम वाकई खड़े होंगे और इस तरह के सपने को नहीं मरने देंगे? सिर्फ पूछ रहा हूं।"

#nepotism I have lived through this .. I have survived ... my wounds are deeper than my flesh ..but this child #SushanthSinghRajput couldn’t.. will WE learn .. will WE really stand up and not let such dreams die .. #justasking pic.twitter.com/Q0ZInSBK6q — Prakash Raj (@prakashraaj) June 15, 2020

शेखर कपूर के दावे में भी यही इशारा

सोमवार को फिल्ममेकर शेखर कपूर ने अपने एक ट्वीट में इशारा किया था कि पिछले 6 महीने में सुशांत के साथ ऐसा कुछ हुआ था कि वे टूट गए थे। उन्होंने लिखा था,"मैं जानता हूं कि तुम किस दर्द से गुजर रहे थे। मुझे पता है उन लोगों की कहानी, जिन्होंने तुम्हे इतना निराश किया कि तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर रोते थे। काश पिछले 6 महीने में मैं तुम्हारे आसपास होता। काश तुम मुझ तक पहुंच गए होते। तुम्हारे साथ जो हुआ, वह उनके कर्मों का फल है, तुम्हारे नहीं।"

I knew the pain you were going through. I knew the story of the people that let you down so bad that you would weep on my shoulder. I wish Iwas around the last 6 months. I wish you had reached out to me. What happened to you was their Karma. Not yours. #SushantSinghRajput — Shekhar Kapur (@shekharkapur) June 15, 2020

अशोक पंडित ने कहा- नाम बताएं शेखर

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने सवाल खड़ा किया कि अगर शेखर सुशांत की मौत के जिम्मेदारों को जानते हैं तो उनका नाम क्यों नहीं बताते? इसके जवाब में उन्होंने 16 जून को नया ट्वीट किया।

Naming few people has no value. They themselves are products and victims of a ‘system’ everyone is protesting against.

If you really care, if you’re really angry, then bring down the system. Not the individual. That’s guerilla warfare. Not a spurt of anger. #SushantSinghRajput — Shekhar Kapur (@shekharkapur) June 16, 2020

कपूर ने लिखा, "कुछ लोगों का नाम लेने का कोई मतलब नहीं। वे अपने आपमें प्रोडक्ट हैं और सिस्टम के शिकार हैं। सभी विरोध कर रहे हैं। अगर वाकई परवाह है, अगर आप वाकई गुस्से में हैं तो सिस्टम को नीचे लाइए। किसी एक को नहीं। यह गुरिल्ला युद्ध है। गुस्से का प्रकोप नहीं।"

कंगना ने करन जौहर को घेरा था

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कंगना रनोट ने करन जौहर कैम्प को जिम्मेदार ठहराया था। दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने कहा था कि सुशांत ने यह कदम उठाकर उन लोगों को जीत दिलवा दी, जो भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। फिल्म माफिया हैं और खेमेबाजी में यकीन रखते हैं।

अनुभव सिन्हा भी सवाल खड़ा कर चुके

फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा भी इस मामले में बॉलीवुड पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने सुशांत की मौत के बाद अपने ट्वीट में लिखा था, "बॉलीवुड के विशेषाधिकार प्राप्त क्लब को आज रात बैठकर गंभीरता से सोचना चाहिए।" इसके आगे उन्होंने लिखा था, "अब मुझसे विस्तार से बताने के लिए न कहें।"

The Bollywood Privilege Club must sit down and think hard tonight.



PS- Now don't ask me to elaborate any further. — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) June 14, 2020

सपना भवनानी इंडस्ट्री पर बरसी थीं

सुशांत सिंह राजपूत की हेयरस्टाइलिस्ट सपना भावनानी ने अपने ट्वीट में यह खुलासा किया था कि पिछले कुछ सालों से सुशांत जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड पर बरसते हुए लिखा था, "इंडस्ट्री से कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और न ही किसी ने मदद के हाथ बढ़ाए। आज उनके बारे में की गई पोस्ट यह दिखाती है कि इंडस्ट्री वाकई कितनी उथली है। यहां कोई आपका दोस्त नहीं है।"

रणवीर शौरी का इशारा भी नेपोटिज्म की ओर

रणवीर शौरी ने अपने ट्वीट में इशारा किया था कि सुशांत नेपोटिज्म की मार झेल रहे थे। उन्होंने लिखा था, "उन्होंने जो कदम उठाया, उसके लिए किसी और को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। वे हाई स्टेक्स गेम खेल रहे थे, जिसमें जीतना था या सबकुछ हार जाना था। लेकिन बॉलीवुड के इन स्वघोषित गेट कीपर्स के बारे में कुछ कहना होगा।"